Dolientes reunidos en funeral de Franklin; diva viste dorado

Detroit– Cadillacs rosados rodaron por las calles afuera del templo Greater Grace en Detroit el viernes por la mañana, donde cientos de admiradores se congregaron para el funeral de Aretha Franklin.Los dignatarios que asistirían al servicio incluyen al magnate de la música Clive Davis, el reverendo Jesse Jackson, Stevie Wonder y Jennifer Holliday.El cuerpo de Franklin arribó en una carroza Cadillac LaSalle de 1940 más de dos horas antes de comenzar el funeral. Vestía un largo traje dorado y zapatos de tacón con lentejuelas, su cuarto atuendo en una semana de eventos previos a su sepelio.Su féretro fue trasladado a la iglesia que en otros tiempos despidió también al padre de Franklin, el reconocido pastor C.L. Franklin, y la emblemática defensora de los derechos civiles Rosa Parks a sus descansos finales en el Cementerio Woodlawn, donde la cantante se unirá a ellos. Los Cadillacs rosa afuera hacían alusión a un éxito de Franklin de los 80, "Freeway of Love".Arreglos florales de celebridades como los cantantes Barbra Streisand y Tony Bennett y la familia del cantautor Otis Redding, cuyo "Respect" Franklin transformó para hacer de él su canción más característica, se colocaron en un corredor adentro del santuario. Un arreglo del cantante Sam Moore incluía una carta que decía, "Sabes que siempre te adoré y te quise con locura... Incluso cuando reñíamos".Los organizadores del funeral insisten en que será un oficio religioso, no un espectáculo. Pero el último adiós a la Reina del Soul ciertamente incluirá muchos elementos, emociones y grandes entradas que fueron sellos de sus más de seis décadas en los escenarios sacros y seculares.Y presume una serie de oradores y cantantes que competirían con cualquiera de los espectáculos más exitosos, pasados o presentes, con discursos del expresidente Bill Clinton, el reverendo Jackson y el amigo de infancia de Franklin, el cantante de soul Smokey Robinson; así como interpretaciones musicales de Wonder, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Fantasia, Faith Hill, Shirley Caesar y Chaka Khan, entre otros.El obispo Charles Ellis III de Greater Grace conoce bien la pompa y circunstancia en torno al evento, pero tiene en mente una misión superior para el oficio de más de cinco horas."Mi meta y objetivo es asegurarme que la gente salga de aquí con algún tipo de despertar espiritual", dijo Ellis. "Esto no es un concierto, esto no es un espectáculo, esta no es una producción de premios. Esto es una vida real vivida, de una persona que no importa cuán famosa se hizo o a cuánta gente tocó alrededor del mundo, no pudo escapar a la muerte. Y con suerte, mucha gente aquí con dinero y fama e influencia y amigos y notoriedad y riqueza pensará en su mortalidad y dirá que hay algo más grande que la fama, hay algo más grande que Hollywood, algo más grande que ser un artista discográfico y vender discos de oro lo que sea".Claro que una inyección de humildad y una de optimismo no tienen por qué ser mutuamente excluyentes."Realmente creo que esto... será una experiencia que le abrirá los ojos a mucha gente que la verá alrededor del mundo", dijo el artista góspel Marvin Sapp, que también cantaría. "Realmente celebramos porque reconocemos que aquellos a quienes llamamos los 'queridos difuntos', no querrían vernos llorando, tristes y afligidos. Querrían que celebremos sus vidas porque pasaron de esta vida a una vida mejor".Sabrina Owens, sobrina de Franklin, dijo a la AP que comenzó a planificar las festividades para esta semana a principios de este año, cuando la salud de su tía se deterioró. Desde el deceso de Franklin el 16 de agosto a los 76 años, Owens dijo que un grupo cercano al que describió como "los ángeles de Aretha" ha "trabajado incansablemente" guiado por una sola interrogante: "¿Qué querría Aretha?""Después de todo lo que ella le dio al mundo, sentí la necesidad de darle una despedida apropiada que estuviera a la altura de su legado", dijo Owens.