Metallica lanza su propio whisky, tratado con ondas de sonido

Madrid– Lo nuevo de Metallica no es un álbum, pues aún siguen y seguirán durante 2019 presentando en directo por todo el planeta las canciones de su más reciente entrega, 'Hardwired... To Self-Destruct', editada en noviembre de 2016, escribe Europa Press.Y es que ahora la banda californiana se adentra en el negocio de las destilerías y lanza su propio licor, llamado 'Blackened American Whiskey' en honor de una de las canciones de su álbum de 1988 '...And Justice for All'."El objetivo final es hacer un whisky que se ajuste a la experiencia de Metallica y se distinga de todos los demás", destaca la banda."Estamos increíblemente emocionado y súper orgullosos de presentar Blackened American Whiskey. Obviamente, no vamos a poner una etiqueta de Metallica en un whisky mediocre ya existente, así que hemos estado trabajando en esto los últimos años supervisando cada detalle con cuidadosa precisión", explica el grupo en su web oficial.Metallica se ha unido en este proyecto con Dave Pickerell, un reputado destilador, para ofrecer una mezcla de bourbons, centenos y whiskies de toda Norteamérica, destilados "en barriles negros de brandy e inundados con ondas de sonido de bajo hercio tan intensas que en realidad mejoran la interacción molecular y finalmente el sabor del whisky".Metallica llama al tratamiento pendiente de patente 'Black Noise' y lo explica aún más:"Colaboramos durante mucho tiempo con 'Meyer Sound', que diseñó un subwoofer patentado que amplifica las ondas de sonido de baja frecuencia. Así nació el proceso de mejora sonora que llamamos 'Black Noise'. Un proceso fascinante, con listas de reproducción asombrosas que creemos ayudan a dar forma al sabor del whisky".Además, el grupo recalca que Dave es un ingeniero químico que ha revolucionado los procesos de destilación con técnicas como "envejecimiento de solera y triple acabado"."Experimentó el poder de las ondas de sonido durante su tiempo como estudiante y luego profesor de Química en West Point. Con eso en mente, 'Blackened' no es solo el nombre de una canción en una botella, ¡literalmente ayuda a dar forma al sabor!", explican.Cada botella de 'Blackened' se venderá acompañada por una playlist en blackenedwhiskey.com, Spotify y Apple Music, y podrá comprarse en tiendas, bares y restaurantes cercanos a los próximos conciertos del grupo por Estados Unidos durante el otoño. También podrá adquirirse online desde esta semana en thinkliquor.com or spiritedgifts.com.

