Miguel Ángel Fox: esta edición de 'La Voz... México' será la mejor

Ciudad de México– Miguel Ángel Fox prometió que esta será la mejor "Voz México", ya que sus coaches y conductora son de distintos países: España, Brasil, Venezuela, Colombia, además, en esta edición junta a los personajes más populares en la música actualmente y de redes sociales, escribe El Universal.Este miércoles, en el foro de "La Voz" en Televisa San Ángel, el productor presentó a los coaches Carlos Rivera, Maluma, Anitta, Natalia Jiménez y a su conductora, la influenecer "Lele Pons".El estreno será el próximo 14 de octubre, dijo, pero lamentó que el formato sólo pueda verse en México y no en Estados Unidos o en otros países pese al elenco internacional que ha conseguido."Lamentablemente en EU el dueño de 'The Voice' es NBC, que es dueño de Telemundo, por lo cual Univisión no puede transmitirlo, tratamos pero no será así porque lo que quieren los dueños es venderlo", dijo Fox durante conferencia de prensa. Pese a esta limitante, el productor siempre ha conseguido formas de que sus amigos o gente que conoce pueda verlo, aunque reconoce que no son las vías más adecuadas."No sé si debería decirlo pero les doy links de páginas piratas con el contenido para que lo vean, esto se ve nada más en México pero hay mucha gente de otros países que quiere verlo, vamos a tener que promover páginas", comentó bromeando y en el mismo tono agregó que él casi casi comparte esas páginas "piratas" en sus redes sociales para que gente de otras latitudes tenga acceso al contenido.En cuanto a su selección de coaches, compartió que Maluma se ha convertido en su hermano y que es un éxito probado, Anitta es tierna, con una personalidad que no se había visto en "La Voz" y Natalia también tiene un sello único que hará bien al programa. En cuanto a Carlos Rivera, ya había trabajado con él."Con Carlos hicimos 'La Voz Kids', que fue un proyecto magnífico, es una de las pocas personas que puedo decir que es íntegra, es "el cantante" de México. Quedó muy padre pero fue 'La Voz' que no pudimos sacar al aire, que tuvimos que tirar".Con tal selección de talentos, la producción dedicará mucho de su material a redes sociales, donde esperan atrapar a un público distinto."Aquí creo que hay más de 150 millones de followers, será una Voz que atraiga a un público que no habíamos tenido, creo que habrá muchas sorpresas, hay mucho contenido que no sale al aire", platicó.Los coaches, cada uno en la silla que les corresponde, dejaron ver un poco de su esencia en el programa. Natalia, por ejemplo, dijo que será dura con los concursantes, mientras que Anitta todo lo contrario. Maluma será el que se quiera quedar con las mejores propuestas y Carlos Rivera un coach hábil pero muy empático, ya que él mismo proviene de un formato similar, "La Academia".Que Carlos haya salido de un formato de Azteca no fue ningún impedimento para que Miguel Ángel lo contratara, ya que lo que importa es su talento, dijo el productor."Es el que tiene que estar en 'La Voz', no importa donde haya estado antes".La nueva temporada de "La Voz... México" tiene cosas nuevas, como la posibilidad de los coaches de bloquear a uno de sus compañeros para que no pueda escoger a uno de los concursantes que le interesan. El programa se transmitirá todos los domingos a partir del 14 de octubre por Las Estrellas. También podrá verse por el streaming de la televisora.