Venecia- Alfonso Cuarón sedujo a la audiencia del Fes­tival Internacional de Cine de Venecia con un filme muy personal, ambientado en el México de los años 70, e ins­pirado en su propia familia, en los amores y desamores de criados y patrones, que resul­ta una oda al matriarcado en el que se crió, sobre todo a su propia niñera."Es un filme sobre mi pro­pia memoria”, advirtió el cineasta mexicano en el en­cuentro con los medios, tras recibir aplausos en la pro­yección para la prensa por su nuevo filme que competirá por el León de Oro.Roma, que fue recibida con elogios y aplausos en la Mos­tra y que lo convirtió en un fir­me aspirante al León de Oro, ha emocionado a la crítica.Supone el regreso a filmar en México tras de Y tu mamá también (2001), y luego de la oscarizada Gravity (2013).En esta película, Cuarón narra en blanco y negro la his­toria de Cleo, la criada indíge­na de una familia burguesa y aparentemente idílica de la Ciudad de México de inicios de la década de 1970, un per­sonaje basado en la nana que él tuvo y a quien dedica el fil­me, Libo."Está basada en un perso­naje de la vida real, Libo, es básicamente el mismo perso­naje. Fue mi nana de niño y se convirtió en parte de la fami­lia, nosotros nos convertimos en parte de su familia”, narró.Sin embargo, no se que­da en un retrato cándido sino que muestra toda la proble­mática que rodeó a la niñera, interpretada por una soberbia y debutante Yalitza Aparicio, pues su vida se vio truncada por un embarazo inesperado."No es una película nos­tálgica”, advirtió el realizador, quien no reveló jamás a los actores el guión; se basaron sólo en sus indicaciones, fruto de largas conversaciones con el equipo técnico."Cuando creces con al­guien que amas, no cues­tionas su identidad. Y este proceso me forzó a ver a Cleo o Libo como una mujer, con toda una complejidad alrede­dor, que pertenece a las clases bajas, como una mujer que tiene origen indígena, enton­ces eso creó un nuevo punto de vista que quizás yo no te­nía. Yo la tomaba nada más como mi mamá. Es indudable que, al menos en mi hogar, las mujeres fueron las que lleva­ron la casa. No había hom­bres”, explicó.Pero Roma tam­bién es muchas otras cosas: la his­toria de dos muje­res diferentes a las que aúna el aban­dono de un hom­bre: la criada y la patrona y madre, interpretada por Marina de Tavira. O una radiografía de una sociedad que vibraba con el Mundial de Futbol, con los terremotos o con las convulsiones socia­les, como la masacre del Jue­ves de Corpus, mostrada en la película.Y entre toda esta temática deslumbra una continua refe­rencia al matriarcado, a muje­res que se ayudan entre sí, que afrontan de modo valiente los inesperados cambios de la vida o que lloran en las calles mientras los hombres mueren y matan en las protestas.En definitiva, Cuarón recu­rre a su memoria para dibujar hechos de hace casi medio si­glo huyendo, eso sí, de cual­quier atisbo de nostalgia, con frecuentes planos abiertos, sin miradas subjetivas y con un blanco y negro digital, mo­derno, sin el grano del clásico.Todo a pesar de que, se­gún afirmó, antes del que ya es su rodaje más largo, de 110 días continuos, logró recrear el hogar de su niñez, recopilar muchos de los muebles origi­nales y agrupar a un reparto “idéntico” al original."Recuperé muebles, cua­dros (...) recreé la vida real, momentos vividos hace 50 años. Formaba parte del pro­ceso”, confesó."Uso el blanco y negro di­gital, contemporáneo”, expli­có. Un formato que le permite a Cuarón “hablar del pasado”, sostuvo. “Es que es un filme sobre la memoria”, insistió Cuarón.Un trabajo muy personal en el que además su firma se podría decir que es omnipresente, pues se hizo cargo del guión, de la direc­ción, del montaje y también de la fotografía.En la película, las dos jóve­nes sirvientas, Cleo y Sofi, esta última interpretada por Nancy García, hablan en ocasiones entre sí en lengua mixteca.Las dos, educadoras de profesión y debutantes en el cine y que además vieron por primera vez ayer la pelí­cula entera en su proyección oficial en el Palacio del Cine veneciano, defendieron la im­portancia de preservar la cul­tura y el idioma de ese pueblo indígena y agradecieron al di­rector por haber hecho que resonara en el festival de cine más antiguo del mundo."Estamos muy contentas de que el director nos haya dado esa oportunidad de dar­lo a conocer y ojalá se reto­me en nuestras comunidades porque es parte de nuestra cultura”, reconoció Aparicio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.