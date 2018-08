Cuando un grande dice adiós

Nueva York—Elvis, Whitney, Prince, Biggie y, ahora, Aretha. Los funerales y servicios públicos de la realeza de la música han sido tan variados como sus obras, desde pequeños eventos familiares hasta días de homenajes tan grandiosos como fueron sus vidas.Bien lo dijo una admiradora de Aretha Franklin mientras esperaba para entrar a un museo de Detroit el martes a darle el último adiós."Sé que la gente está triste, pero es una celebración: la gente está bailando y cantando su música", expresó Tammy Gibson, de Chicago, quien llegó al velorio público a las 5:30 de la mañana. "Vi el ataúd recubierto de oro y caí en cuenta: se ha ido, pero su legado y su música vivirán por siempre".A continuación una mirada a las a veces elaboradas despedidas a los grandes de la industria.Su familia declinó hacer un servicio público tras su repentina muerte en Los Ángeles el 11 de febrero del 2012, a los 48 años, y optó por honrarla con un funeral televisado al que sólo pudieron asistir personas con invitación, en la iglesia bautista New Hope en su natal Newark, Nueva Jersey.¡Y qué funeral aquel del 18 de febrero! Duró cuatro horas en la iglesia de su infancia, que sentó a 1.500 asistentes. Su brillante féretro fue transportado por una carreta dorada cubierta de rosas moradas y blancas.Interpretaciones de Stevie Wonder, CeCe Winans, Alicia Keys y otros se mezclaron con himnos cantados por el coro de la iglesia. El mentor musical de Houston, el magnate discográfico Clive Davis (la cantante murió justo antes de la fiesta de David previa a los Grammy), y la prima de Houston, Dionne Warwick, hablaron.La súbita muerte del propio Jackson a los 50 años convulsionó a fanáticos alrededor del mundo el 25 de junio del 2009. Tras un servicio privado, un memorial público en el Staples Center de Los Angeles se transmitió en vivo el 7 de julio. Se calcula que la audiencia superó los mil millones.El ataúd de bronce de Jackson, similar al de Brown, fue chapado con oro de 14 quilates y forrado con terciopelo azul. Cada uno de los hermanos de Jackson usó un guante de lentejuelas en su honor.Entre los famosos presentes estuvieron Smokey Robinson, Lionel Richie, Kobe Bryant y Magic Johnson.Queen Latifah leyó "We Had Him", un poema escrito para el servicio por Maya Angelou. La hija de Jackson, Paris, que entonces tenía tan solo 11 años, lloró al hablar de su amor por el "mejor papá que uno pueda imaginar". La ceremonia se transmitió en todo el mundo.Fue una procesión digna de un rey.Presley murió en Graceland, en Memphis, el 16 de agosto de 1977 y las multitudes que llegaron fueron tan grandes que el entonces presidente Jimmy Carter convocó a 300 tropas de la Guardia Nacional para que ayudaran a manejar el orden.Tras ser llevado a una funeraria para que lo embalsamaran, el cuerpo volvió a Graceland, donde fue colocado en el vestíbulo para un velorio público. Más de 30.000 admiradores pudieron entrar, según reportes.El modesto funeral del 18 de agosto se realizó en la sala de estar de Graceland. Asistieron celebridades, por supuesto, como su coprotagonista de "Viva Las Vegas" Ann Margret y James Brown. Lo más impresionante fue la larga fila de autos que siguieron a la carroza blanca de Presley en el camino al cementerio Forest Hill, donde el Rey del Rock n Roll fue sepultado junto a su amada madre, Gladys Love.Se estima que unas 80.000 personas se congregaron a los lados de la calle con carteles hechos a mano para ver la procesión.Luego que un ladrón trató de robarse el cuerpo, los restos de Elvis y de su madre fueron mudados a un jardín de Graceland.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.