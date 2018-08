Sin hacer papelitos

Ciudad de México—Para que Darío Yazbek Bernal acepte un papel en algún proyecto, éste debe dejar un mensaje positivo o que aporte reflexión a la sociedad.Así lo aseguró el actor, quien ha causado sensación por su papel de bisexual en la serie ‘La Casa de las Flores’, de Netflix.“Acepto todo aquel personaje que tenga algo interesante qué decir. (En mi carrera) Voy a hacer las cosas que me gustan y que quiero hacer, escoger los personajes con los que quiero trabajar, con directores que quieran llevar mensajes que dejen algo al público.“Creo que por eso es muy importante escoger los proyectos muy bien”, afirmó el medio hermano de Gael García en entrevista.El actor, quien en 2009 protagonizó la cinta Daniel y Ana, dirigida por Michel Franco, compartió que su sueño es llegar a ser una figura internacional, pero alejado de la carrera de su hermano.“Quiero hacer mi carrera lo mejor posible, tengo la ambición de hacer las cosas bien.“De hecho mi intención es trabajar en otros países. Ambición hay, pero es un término muy difícil y nunca se sabe”, expresó.Aunque dijo que no le molestan las comparaciones con el trabajo de su hermano, Darío prefiere formar su carrera lejos de la trayectoria de la familia Bernal, incluyendo la de su mamá Patricia Bernal.“No me molestan (las comparaciones), es mi hermano, va a estar así y así será siempre. Yo sé que estoy haciendo mi trabajo y le voy a echar muchas ganas, al final es mi trabajo.“La fórmula para desligarme (del apellido) es hacer mi propio trabajo, dándome a conocer con mis propias actuaciones”, aseveró.Tan exitoso ha sido Julián, su personaje (hijo de Verónica Castro en la trama), que ha recibido mensajes por parte de los usuarios de redes sociales preguntándole dónde pueden conseguir el video porno que se viralizó dentro de la historia.“Fue muy divertido para mí hacer este video. Nos metimos a darle con todo, sin pena, y salió muy bien, tanto que podemos ver los resultados ahora”.Yazbek Bernal se refiere a un clip que grabó en el que su personaje protagoniza un trío homosexual, con el que se destapa su preferencia sexual.Y confesó que, en su vida privada, él no se animaría a grabarse en la intimidad.“No, yo no me he grabado (en la intimidad). Después de lo que le pasó Julián creo que no, ya aprendí la lección.“También por eso no me tomo fotos de ese tipo, además yo soy muy paranoico, tengo tape en la computadora, tengo desactivados los micrófonos, sí soy un poquito paranoico de todo eso”, dijo.El actor se prepara para dirigir un cortometraje que formará parte de una cinta, pero no pudo revelar más detalles.