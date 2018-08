Es investigado por agresiones sexuales

París— Gérard Depardieu, uno de los actores franceses más célebres, está bajo investigación en Francia por violaciones y agresiones sexuales a raíz de una denuncia recibida el pasado 27 de agosto en Aix-en-Provence, informaron fuentes judiciales.La Fiscalía de París ha encargado a la Policía Judicial la investigación preliminar por los cargos de violaciones y agresiones sexuales, señalaron las mismas fuentes, que no aportaron más detalles.Depardieu, nacido hace 69 años en Châteauroux (centro de Francia), es conocido por el gran público por filmes como ‘Cyrano de Bergerac’ (1990) y ‘Astérix y Obélix’ (1999-2012).El actor, quien dejó de residir en Francia en 2012 enfadado por la alta carga tributaria que pagaba, negó categóricamente toda agresión sexual y violación, señaló su abogado, Hervé Témime, al canal televisivo BFMTV.El letrado, no obstante, dijo que Depardieu conoce a la joven que lo ha acusado.Según fuentes judiciales, la Fiscalía de París asumió la investigación el pasado 29 de agosto, después de que la de Aix-en-Provence, donde fue recibida la denuncia, se desvinculase de las pesquisas.La Fiscalía no hará ningún comentario a esta altura de las investigaciones, indicó la instancia judicial.De momento, se desconoce el lugar de los supuestos hechos que habrían sucedido el pasado 7 y 13 de agosto y la identidad de la denunciante.Según el canal Franceinfo, se trata de una joven actriz y escritora quien trabajaba en un proyecto literario sobre una personalidad del cine de la que Depardieu es cercana.También reaccionó en la radio Europe 1, el agente del actor, Bertrand de Labbey, quien aseguró que la joven han intentado aprovecharse de la notoriedad de su representado.“Teniendo en cuenta cómo está el patio, se intenta sacar provecho cuando son personas con una gran notoriedad. Conozco muy bien a Gérard, es algo impensable. No parecía nada perturbado. Iba a comenzar a rodar”, indicó De Labbey.Depardieu ha ocupado titulares en la prensa por polémicas declaraciones contra su país natal y, desde 2013, tiene la ciudadanía rusa concedida en 2013 por el presidente Vladímir Putin.

