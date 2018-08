Así le pusieron el 'cuerno' a Natalia Téllez

Natalia Téllez habló sobre la infidelidad que vivió con su ex pareja, y aunque no dio nombres, se sabe que se trata de Christopher Uckermann.En el programa "Netas Divinas", Natalia platicó algunos detalles sobre su sonado truene, del cual en su momento, se supo muy poco.En una charla con Daniela Magún y Consuelo Duval, Natalia confesó lo difícil que fue afrontar ese momento que se hizo público.“A mí me pusieron el cuerno durísimo y se hizo súper público y dolió muchísimo, fue con mi último novio (…) Yo empecé a presentir, porque en eso las mujeres somos bien avivadas”, expresó.Cuando Téllez y Uckermann terminaron su relación, lo único que se dijo fue que la relación había llegado a su fin por cuestiones de agendas, sin embargo, la también conductora de "Hoy" comentó que presintió que algo andaba mal.“De repente se va a vivir a otro lado para grabar unas cosas, yo me quedo aquí y cuando regresa, yo decía, estamos desenganchados, como que no conectamos, de ahí se va a grabar una película y bye, otra persona. O sea, de 30 mil millones de mensajes a nada, yo dije ‘este brother algo trae’”.Ante esta situación, Natalia se acercó a platicar con su ex pareja para confrontarlo.“Yo soy muy intensa y muy de confrontar, porque además me doy cuenta y vibro las cosas, le dije ‘vamos a hablarlo tú y yo, porque ni soy tonta, ni me educaron conservadora y entiendo que estuvimos mucho tiempo separados, dime la neta, por todo lo que nos hemos querido, porque además eres figura pública y la gente se va a enterar”.Su entonces novio negó que algo malo estuviera pasando en la relación, sin embargo Téllez no le creyó y le pidió que se fuera de su departamento.“Vivía en mi departamento, yo le digo ya bye, o sea, vete de mí depa, él jurando que no y después, resulta que sí, pero al punto de que lo hizo público y salió en las revistas”.Finalmente, cuestionaron a Natalia sobre qué pasó tras el truene, y entre risas, la conductora expresó que “después de ahí lo que pasa es que cortan y vienen a chillar”.Al poco tiempo de terminar con Natalia Téllez, Christopher Uckermann comenzó a salir con la actriz Ana Serradilla.