Livia quiere ser hombre

Monterrey— Tras pasar seis meses atada a ‘La Piloto’, Livia Brito quiere despojarse de su papel de la aguerrida Yolanda Cadena y disfrazarse de hombre.La cubana, quien recién terminó las grabaciones de la segunda temporada de la serie que se transmite por Las Estrellas, dijo que hay un papel al que le trae ganas: el de hombre y de preferencia que sea divertido.“Me gustaría incursionar en la comedia porque me gusta mucho, aunque no es como mi fuerte, pero yo creo que un actor debe de hacer como todo para saber en qué es bueno y en qué no”, comentó la actriz de 32 años.“Nunca he hecho comedia. Va a sonar chistoso, pero me gustaría hacer un hombre, como disfrazarme y cambiar la voz y ponerla más grave”.Comentó que quizás otro colega en su lugar, quisiera ser a una villana, pero ella no.“Quiero ser del otro género”, dijo, “a ver qué sale. Estaría divertido”, agregó.“Es como una asignatura pendiente, algo que no es tan fácil de hacer y sería un reto para mi carrera, me encantaría”.Aunque le gusta el trabajo que logró en la primera y segunda temporada de ‘La Piloto’ que está próxima a llegar a su final al aire, Livia confesó que le resultó agotador dar vida a Yolanda Cadena.Lo que le urgen, dijo, después de concluir con serie, son unas buenas vacaciones.Después de descansar y recuperar fuerzas, Livia comentó que sus planes de irse a estudiar actuación e inglés a Los Angeles.“Deseo reforzar mi carrera, estaba tomando cursos de inglés antes de empezar La Piloto, ya es algo que tomo y lo dejo, vuelvo y tengo que practicarlo, lo que no se practica, se te olvida y sí necesito retomarlos por lo menos unos tres meses”, explicó.“Y de los cursos de actuación siempre los he tomado entre proyecto y proyecto porque siempre ayudan y refuerzan la carrera”.Al pedirle que describiera en una frase lo que para ella significó ‘La Piloto’, Livia no necesitó pensarlo mucho.“’La Piloto’ es lo más extraordinario que ha hecho Livia Brito hasta este momento”.