Foo Fighters toca 'Under Pressure' con Roger Taylor de Queen

La banda liderada por Dave Grohl, Foo Fighters dio un pequeño concierto en el estacionamiento del Hollywood Palladium este fin de semana, esto como parte de la promoción del festival organizado por la agrupación, el Cal Jam 18 que se llevará a cabo el próximo 6 de octubre.En esta presentación gratuita, el colectivo interpretó algunos temas que nunca había tocado en vivo o que no suelen incluir en el setlist durante sus giras mundiales, además, sorprendieron a los fanáticos que se dieron cita con un cover a Under Pressure, canción original de Queen, ¡en compañía de Roger Taylor, baterista de la legendaria banda!Además de música de los Foo Fighters, los asistentes también disfrutaron de las canciones de la banda telonera Chevy Metal, banda de covers del baterista de los Foo, Taylor Hawkins, quienes interpretaron un set de 8 piezas, incluyendo My Sharona de The Knack, Bitch y Miss You de The Rolling Stones, así como Tie Your Mother Down.Esta no es la primera vez que Taylor comparte el escenario con Foo Fighters. En 2006, los acompañó junto con Brian May durante el concierto que ofrecieron en Hyde Park. Y nueva años más tarde interpretó junto a ellos y John Paul Jones de Led Zeppelin el éxito de Queen y David Bowie en un concierto en el Reino Unido.