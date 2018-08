Niega Mel adicción al sexo y alcohol

Los Angeles— Mel B aclaró que no tiene adicción al sexo y al alcohol, luego de revelarse que el próximo mes entrará a un centro de La ex Spice Girl, de 43 años, asistió a ‘The Ellen DeGeneres Show’, donde Lea Michele (‘Glee’) le cuestionó acerca del trastorno por estrés postraumático (TEPT), del cual fue diagnosticada.La declaración surge luego de confesar que entrará a un centro de terapias en el Reino Unido para tratar el TEPT.“He estado en terapia desde que mi padre fue diagnosticado con cáncer hace nueve años, mi terapia cambió un poco porque tenía una relación muy intensa, sobre la cual todos pueden leer en mi libro, que ahora está en línea”, señaló.“Pero sabes, no, no soy una alcohólica. No, no soy una adicta al sexo. Estuve con la misma persona durante 10 años y eso fue bastante intenso. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. Me gustaría decir mucho más, pero ya cuento muchos de esos problemas y tuve que aliviar mi dolor”.La artista había confesado a The Sun que sí llegó a beber para adormecer el dolor.