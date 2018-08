Londres- Una de las integrantes del mítico grupo británico Spice Girls, Melanie Janine Brown, más conocida como Mel B, anunció hoy que ingresará en una clínica de rehabilitación porque sufre trastorno por estrés postraumático (TEPT).La cantante aseguró, en un comunicado, que los últimos seis meses han sido "increíblemente difíciles" para ella y que ha estado bebiendo alcohol para "anestesiar" su dolor emocional.La artista de 43 años relató que estar enfrascada en la escritura de su libro Burtally Honest (Brutalmente Honesta) le ha hecho recordar situaciones "traumáticas".En especial, indicó, el divorcio en 2017 de su marido, el productor Stephen Belafonte, al que llegó a acusar de supuestos abusos sexuales y físicos, y la muerte de su padre, en marzo de 2017."A veces es demasiado difícil lidiar con todas las emociones que siento. Pero el problema nunca ha sido sobre sexo o alcohol, está debajo de todo eso", señaló.La vocalista, que participa como jurado en el programa estadunidense America's Got Talent, afirmó que se ha decidido a hacer público su trastorno porque es un "gran problema" que afecta a muchas personas."Si puedo encender una luz en el problema del dolor y el TEPT, lo haré", incidió.La cantante, madre de tres hijas de 19, 11 y 6 años, perdió en 2017 una demanda judicial en Estados Unidos contra su ya ex marido y se vio condenada a pagarle 270 mil dólares por los costes legales, además de 3 mil dólares al mes por la manutención de sus dos hijas en común."Estoy trabajando para convertirme en una mejor versión de mi misma por mis hijas, mi familia y las personas que me han apoyado en mi vida", declaró, al tiempo que confirmó que el centro de rehabilitación en el que ingresará se encuentra en el Reino Unido.Melanie Janine Brown alcanzó la fama en la década de los noventa al formar, junto con Victoria Beckham, Melanie Chisholm, Geri Halliwell y Emma Bunton la exitosa banda femenina Las Spice Girls, que llegó a vender 55 millones de discos en todo el mundo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.