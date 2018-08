Los 3 datos que quizá no conocías acerca de Juan Gabriel

tiene tantas anécdotas. Al final de cuentas, los genios son rodeados de una aura de realidades y ficciones. Sus historias recorren la memoria colectiva no sólo de los juarenses sino del resto de los mexicanos.Un día como hoy, hace dos años, domingo para ser exactos, los admiradores de su música se paralizaron al enterarse de su partida.presenta los siguientes tres datos que quizá no conocías.Aunque ya mucha gente lo admiraba en sus recorridos por la avenida Juárez, Juan Gabriel quizá terminó de enamorar a los juarenses en el gimnasio ‘’, en junio de 1972. Lo lleno a su máxima capacidad. Acaba de salir al mercado su segundo álbum “El alma joven II”, con una de las canciones que pasarían a la historia: “Uno, dos y tres (y me das un beso)”.2.-El escritor juarensesescribió un cuento después de la muerte del ‘Divo de Juarez’. El texto trata sobre unas teiboleras que se roban las cenizas del cantante. Provocó polémica por dos cosas. La primera porque el relato se deshizo de boca en boca hasta que alguien lo contó en las redes sociales como cierto. La segunda, porque el texto termina así: “Los hijos de Juan Gabriel son unos hijos de la chingada”.En 1949posó durante 40 horas mientras el muralista mexicanola pintaba. “La Doña” vendió el cuadro al doctory éste lo ofertó ay el Divo lo compró. Dos meses antes de su muerte la pintura la tenía en su rancho de San Miguel de Allende, Guanajuato. Una versión asegura que la trajo ara regalarla. La pintura está valuada en varios millones de dólares.

