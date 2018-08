Amanda y Diego anuncian su mayor gira por ciudades de EU

Los Ángeles- Amanda Miguel y Diego Verdaguer anunciaron aquí su más grande gira por Estados Unidos que han hecho juntos en su historia como pareja musical y en la que dijeron será como una gira similar a los rock stars.La gira que empezará el 28 de Septiembre en Los Ángeles recorrerá al menos 25 ciudades de Estados Unidos y se prolongará a más ciudades hasta el año próximo. Por ahora tienen programado que serán acompañados en diez ciudades por su hija Ana Victoria.Al ser entrevistados en unos estudios de grabación de la ciudad de Glendale, California, los cantantes argentinos con nacionalidad mexicana se declararon felices y emocionados por llevar a cabo la gira de conciertos Siempre Juntos Tour."Estamos contentos por esa realidad es una oportunidad para la música latina en este gran país que nos ha dado oportunidad a mucha gente, sabemos de mucha controversia y muchas realidades, en sentido migratorio no podemos dejar de reconocer que es un país fantástico”, señaló Verdaguer."Estoy feliz. Es la primera vez que hacemos una gira tan extensa, antes hacíamos un fin de semana y luego otro, o se hacían cinco o siete fechas pero ahora hemos subido la categoría del show que esta divino”, expresó Amanda Miguel.Respecto a adoptar la nacionalidad mexicana, Verdaguer expresó que es “un orgullo muy grande, soy parte de una realidad que me llena de orgullo una realidad de la música popular, de la música de los últimos 45 años”.Originario de Buenos Aires, Argentina, Verdaguer señaló que le gusta mucho ser argentino pero agradezco a la vida el haberme ido de mi país y llegar a México y Amanda se sumo al decir "agradezco haberme ido de Argentina”.Amanda quien nació en la Patagonia, una provincia argentina, destacó que México fue la que la hizo mujer y artista. “Nadie me conocía y empecé mi carrera en México a donde llegué muy joven”."La primera vez que llegué a México estuve por 15 dias en Acapulco y era muy bonito yo sentía que había llegado al paraíso y desde ahí me enamoré de México”, recordó la intérprete de éxitos como 'El me mintió' y 'Así no te amará jamás'.Verdaguer intérprete de El pasadiscos, Volveré y La ladrona, comparó las letras de antaño con las actuales del reggaetón, a las que consideró más directas y quizá más oportunistas. “También puede ser quizá que los tiempos cambiaron (...), en la gran mayoría de las que tienen hoy éxito el sexo es el centro de la canción, salvo excepciones hay algunas muy tiernas y muy buenas”.El cantante se destaca como el compositor de más de 50 clásicos populares de la música en español, logrando ventas oportunamente de más de 20 millones de discos, tiene más de 260 mil seguidores en su canal oficial de Youtube, también ha producido más de 20 discos, nueve de los cuales son de Amanda Miguel.

