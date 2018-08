Ciudad de México— En un ambiente festivo, seguidores e imitadores rindieron homenaje a Juan Gabriel en la Plaza Garibaldi, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el segundo aniversario luctuoso del afamado cantautor.Frente a la estatua que se erigió en honor al también actor y productor discográfico se dieron cita sus más fervientes admiradores, quienes depositaron arreglos florales a manera de tributo.Aunque un poco mal organizado debido a que en un costado del lugar se colocó un entarimado para filmar un programa de una empresa de televisión, eso no impidió que gran número de personas cantara y homenajeara al artista.En el emblemático espacio se escuchó a Onixys Miranda, de 13 años, acompañada por el mariachi Voces de Libertad, quien interpretó Amor eterno, Un placer conocerte y Déjame vivir, temas que popularizó el llamado Divo de Juárez.El ambiente se animó cada vez más, sobre todo en el momento en que los imitadores, vestidos con algún atuendo parecido a los del cantautor michoacano, cantaron y bailaron con gran naturalidad para el público.Onixys Miranda comentó en entrevista que aun cuando no fue invitada, se presentó en el lugar porque desde que la escuchó se propuso cantar la música de Juan Gabriel en alguna oportunidad."Es importante hacer homenaje nuestro divo y estoy muy contenta, porque la gente me acompañó a cantar, junto con el mariachi. Es algo muy hermoso lo que está pasando”, expresó emocionada la joven.Enfatizó que su pasión por la música del nacido en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950, a quien definió como un artista multidiverso, surgió precisamente al escucharla."Me gustaba mucho como escribía, lo hacía de una manera muy preciosa y con el corazón”, externó.En tanto el imitador Johana Fa dijo entusiasmado que, como hace un año, también está presente en este segundo aniversario luctuoso.“Estamos conmovidos, emocionados, porque Juan Gabriel nos dejó muchísimas cosas buenas, una herencia hermosa que son sus canciones."'El Divo de Juárez' es y será el grande entre los grandes a nivel mundial porque gracias a él México se dio a conocer en muchos países por el arte y la cultura que nos dejó”, compartió.

