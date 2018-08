Discos: ¿en vías de extinción?

Ciudad de México— La música, como la moda, también cambia. Si en el pasado era común invertir en la producción de un álbum con 10 o más temas, la tendencia ahora es sacar sencillos sueltos en formato digital.¿Están los álbumes en peligro de extinción? Hay quienes aseguran que sí.Alejandro Sanz, Roberto Carlos, Diego Torres, Carlos Vives, Beto Cuevas, Ana Torroja, Maluma y Reik recién lanzaron temas sueltos en colaboración porque la música en formato de disco compacto parece estar de salida.“Hay que ir adaptándonos a todas las necesidades y a las cosas nuevas que van saliendo en el mundo, a las redes sociales y a todo, tanto en las grabaciones como ahora que ya no se hacen discos, ahora se hacen colaboraciones”, opinó Yuri, cuyo más reciente sencillo es ‘Ya No Vives en Mí’, con Carlos Rivera.Nuevos hábitosLa veracruzana está consciente de que ahora los fans sólo compran sencillos de manera digital.“Ya no se graban discos enteros porque no se venden. Ahora sólo se bajan por Spotify u otras plataformas”, agregó Yuri.Bibi, del grupo Reik, coincidió en que el público ya no compra el tradicional formato.“Ahora se consumen canciones, la gente en realidad entra a las plataformas digitales, sintoniza la radio o accesa a YouTube, pero no consume discos.“El concepto del disco está quedando rápidamente obsoleto porque los que funcionan completos cada vez son menos”.El mes pasado, Maluma se reunió con Jesús, Julio y Bibi para grabar el video de ‘Amigos con Derechos’, un tema pop-urbano que acaban de lanzar.A ese track le antecedió ‘Me Niego’, que grabó Reik con Ozuna y Wisin.“No quisiéramos sacar el formato tradicional porque la manera de consumir música ha cambiado muchísimo... estamos bien conscientes de ello porque también consumimos música de esa manera”, agregó Bibi.Colaboraciones para todos los gustosComo gerente nacional de planeación de Sony, Hernán Villarreal aseguró que las colaboraciones, lanzadas como sencillos, han sorprendido por las mancuernas que se han logrado.“¿Cuándo ibas a pensar que un Roberto Carlos iba a cantar con Alejandro Sanz? ¿o que CNCO grabara con Río Roma? porque son mercados diferentes”, expresó el ejecutivo.Obviamente no cuesta lo mismo grabar un álbum completo que sólo sacar un tema, pero, a decir de Villarreal, en cuanto a planeación equivale a lo mismo.“El trabajo que se hace con los tracks es muy completo porque ves artistas que ya no están sacando discos como tal, están sacando tracks tras tracks y eso implica una planeación de marketing. Hay una planeación de un sencillo como se planeaban los discos”.Carlos Rivera es uno de los artistas que más colaboraciones musicales ha tenido: con Río Roma, Marta Sánchez, Rosana, Yuri, Gente de Zona y otros famosos.“Para mí es un gran privilegio que artistas a los que yo admiraba tanto en el pasado ahora estén queriendo trabajar conmigo. Algunos han sido sencillos que se han lanzado sin que necesariamente formen parte de un disco mío o de ellos”, comentó.Y AMPROFON, sin datosPara constatar cifras de los discos más vendidos del año y saber si el número de producciones en México se mantiene o ha disminuido se contactó a la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas (AMPROFON), que desde los años 70 se encarga de registrar las ventas y avalar los reconocimientos.Sin embargo, una fuente de la asociación dijo que no tienen un reporte del número de producciones que se realizaron en el último año.“No tenemos esos datos”, dijo un vocero de AMPROFON.Colaboraciones recientes‘Fuera de Mí’Beto Cuevas y Ana Torroja‘Un Poquito’Carlos Vives y Diego Torres‘Amigos con Derecho’Maluma y Reik‘Destino o Casualidad’Ha*Ash y Melendi‘Buena Vida’Daddy Yankee y Natti Natasha‘Esa Mujer’Alejandro Sanz y Roberto Carlos