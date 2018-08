Los Ángeles– El enojo del director de cine estadunidense, Spike Lee con el presidente Donald Trump es evidente y se refleja en cada uno de los insultos, difíciles de transcribir, en muchas de sus respuestas durante esta entrevista. Es más, parecería ser que filmó su nueva película, BlacKkKlansman (Infiltrado del KKKlan)– sobre crímenes raciales en Estados Unidos–, como la mejor forma de protestar contra al gobierno. En su estreno mundial en el pasado Festival de Cannes, la cinta fue ovacionada durante ocho minutos, además de ganar el premio Gran Prix.En la cinta, el también guionista, incluye un video que muestra cómo Heather Heyer, de 32 años, muere al ser atropellada, en 2017, por un racista en Charlottesville, durante una manifestación.El director Spike Lee (arriba) da instrucciones al actor John David Washington, protagonista de BlacKkKlansman. Fotos: Focus Featur”La tragedia pasó justo al terminar el rodaje. Cuando me enteré, me impresionó, enseguida pensé que tenía que incluirla en mi película, pero claro, no quise agregar aquella escena del asesinato, sin la bendición de la familia.”El director de películas como Malcolm X , lamentó que Trump defendiera al grupo racista de aquella manifestación, pero no dijo si este filme es un mensaje para el mandatario estadunidense.Tenemos un hombre en la Casa Blanca que ni siquiera voy a decir su nombre; aquel fue un momento decisivo, no sólo para el país, sino para el resto del mundo. Él pudo haber dicho que el mundo, no sólo Estados Unidos, somos mejor que todo eso. Estados Unidos de América fue construido con base en el genocidio de indios y esclavos. Así se fabricó. Miramos a nuestros líderes para encontrar una dirección en las decisiones morales, pero tenemos que despertarnos. No podemos quedarnos en silencio.”Es algo que preocupa a blancos, negros y todas las razas. Vivimos todos en el mismo planeta y este hombre en la Casa Blanca tiene un código de la bomba nuclear. Todas las noches, me voy a dormir pensando en eso. Vi el maletín. Con mi esposa habíamos ido a una obra de caridad del presidente Obama y vi el maletín que lleva siempre en el auto. No es ciencia ficción”.”BlacKkKlansman, para mí, es una llamada para despertar al mundo. Las noticias más falsas han sido mostradas como una verdad. De eso se trata la película. Sé lo que siento. No me preocupa lo que digan ni los críticos ni nadie. En esta película estamos del lado correcto de la historia. Y perdón si insulto demasiado, pero la m... que hay te hace insultar demasiado”, resaltó.El cineasta Spike Lee criticó en 1996 a su colega Quentin Tarantino por utilizar la palabra “negro”, considerado un término despectivo, utilizado más de 28 veces en la cinta Tiempos violentos, y volvió a hacer la misma crítica en 2013 con el filme Django sin cadenas.Al recordarle el asunto, Lee respondió molesto tras asegurar que ese tema no tiene nada que ver con su nueva película.”¿A quién le interesa la pelea que tuve con Quent? Perdón, las palabras pueden mostrar mucho odio y creo que la gente no entiende de qué habla el Ku Klux Klan, que promueve el racismo”.”Todos piensan que odian a los negros y no a los judíos. Hay que despertarse porque los judíos están en el segundo lugar de la lista. No hablan amorosamente ni de los judíos ni negros. Quiero que el odio sea verbalizado”.Acostumbrado a las polémicas, Spike Lee suele utilizar el cine como la mejor herramienta de protesta social de su propia raza. Tras graduarse, filmó el polémico cortometraje The Answer (1980), donde a lo largo de diez minutos explora la posibilidad de un guionista de raza negra que es contratado por 50 millones de dólares para reescribir El nacimiento de la nación estadunidense.También mostró que podía dirigir cine con apenas 175 mil dólares con la comedia sobre la historia de relaciones sexuales de She’s Gotta Have It (1986). Y habiendo multiplicado por 40 aquella inversión, creó su propia productora, 40 Acres, con la que filmó School Daze en una histórica escuela de su raza, criticando socialmente las famosas hermandades estudiantiles. Con las ganancias de aquella película filmó Do The Right Thing para mostrar también las tensiones raciales en su propio barrio de Brooklyn, en Nueva York.Después mostró el lado político y social, con la biografía de Malcolm X, protagonizada por Denzel Washington.Un cuarto de siglo después de aquel estreno, vuelve a conectar el presente y el pasado con su cinta BlacKkKlansman.La cinta BlacKkKlansman fue ganadora del Gran Prix del festival de Cine de Cannes, y aunque el director está acostumbrado a los premios y a la polémica, aseguró que no trabaja para ganar.”Ya cumplí 61 años, van tres décadas que hago esto (filmes) y quiero poner lo mejor al frente y detrás de una cámara para lograr la mejor película que pueda, porque la verdad hacer buen cine es un milagro. No es para nada fácil, hay que investigar y aprender el oficio.”Lee consideró que el cine puede brindar esperanzas, pero también generar una discusión.Descartó que BlacKkKlansman pueda ejercer cierta influencia en las próximas elecciones de Estados Unidos, pero destacó que en el asunto del racismo no sólo en EU sino en el mundo, se debería trabajar colectivamente.”Hay una total injusticia mundial. Me encantaría que tomen en cuenta mi película en términos globales. Cuando viajo a otros países me sorprende cuando la gente quiere hablar sobre lo que pasa en EU, pero nadie se fija en sus propios países, ¿Cómo tratan a los musulmanes? ¿Cómo tratan a los inmigrantes que van de África a Europa? Todos tienen sus problemas, no sólo EU”, concluyó.BlacKkKlansman es una comedia dramática sobre crímenes raciales en Estados Unidos.Estreno: diciembre.Escrita y dirigida por Spike Lee.Basada en el libro Black Klansman de Ron Stallworth.Elenco: John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier y Corey Hawkins, entre otros.