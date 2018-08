Platica con Juanga ¡en sueños!

Ciudad de México— A dos años de la muerte de Juan Gabriel, Aída Cuevas confesó que aún sigue teniendo contacto con el cantante... ¡en sus sueños!La intérprete aseguró que en tres ocasiones soñó con el ‘Divo de Juárez’, con quien entabló una plática entrañable, como cuando aún vivía.“Lo he soñado en tres ocasiones. Me dice que está bien, que está feliz; yo lo veo tranquilo”, afirmó Cuevas en entrevista.“Lo he visto cantando, lo vi con un bombín y un traje azul claro, pero siempre bien, está contento, muy sereno”, agregó.Para la cantante, el deceso del compositor fue muy fuerte, sin embargo, comentó que mantiene vivo su legado en cada pensamiento y rezo que le ofrece.“(A Juan Gabriel) Lo recuerdo siempre con mucho cariño, agradecimiento. Con esas ocurrencias que él nada más tenía, antes de que él falleciera teníamos largas pláticas donde me hacía mucho reír.“Te decía las cosas exactas, tenía un humor un poco negro, era muy ocurrente", expresó, entre risas.Ante el pleito legal que entablaron Iván Aguilera y Joao, el supuesto hijo biológico del originario de Parácuaro, Michoacán, Cuevas se expresó.“Son cosas en las que yo no me debo de meter, espero que el día que yo haga mi testamento y fallezca, mis hijos lo respeten”, dijo.Y agregó que, un año antes de la muerte del intérprete de ‘Amor Eterno’, Cuevas se reunió con él y dialogaron sobre el futuro de sus bienes.“A mí mi compadre, un año antes de fallecer, me dijo quién iba a ser el heredero universal, me preguntó que qué pensaba, yo lo cuestioné, sé medio enojó y lo dejé por la paz”, comentó, previo a confirmar que sólo existe un sólo testamento.Ayer, Cuevas comenzó con su Tour Totalmente Juan Gabriel, con el que visitará diferentes ciudades de Estados Unidos y compartirá temas del artista así como contenido audiovisual inédito.Como parte de los homenajes a Juanga, Aída Cuevas interpretó el tema "Te Sigo Amando" en el octavo concierto de La Academia, el domingo pasado.A través de estos conciertos, Cuevas busca posicionar mejor el género ranchero."Desde hace 25 años la música mexicana perdió fuerza, perdió apoyo de la disqueras."Aunque no lo crean es un medio machista y hace falta mucho apoyo porque santo que no es visto, no es adorado", sostuvo.