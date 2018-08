Ciudad de México— Julio Cortázar nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914. Cuando tenía cuatro años de edad se mudó con sus padres a Argentina, donde pasó su infancia, adolescencia y parte de su juventud, informó El Universal.En 1951 se trasladó a París, donde comenzó a trabajar como traductor para la Unesco y realizó sus primeras publicaciones.De su obra puede rescatarse la increíble capacidad para mezclar fantasía con realidad y crear tramas estupendas y atrapantes. Si bien escribió principalmente relatos, también dejó algunas novelas y varios poemarios; era un autor absolutamente apasionado por las letras en general y supo destacarse en todo género que abordó.El rasgo que mejor lo definía era la soledad, así lo expresó en más de una ocasión, considerando que sólo a través de la reclusión y la cercanía con uno mismo era posible escribir algo medianamente bueno.Sin duda fue uno de los autores consagrados del siglo pasado más irreemplazables. Dejó obras como "Bestiario", "Final del juego" e "Historias de Cronopios y de Famas" que lo han puesto en la lista de escritores más leídos de nuestro tiempo.Para conmemorar los 104 de su natalico, lo rcordamos con cinco de sus poemas.Todo lo que de vos quisieraes tan poco en el fondoporque en el fondo es todocomo un perro que pasa, una colina,esas cosas de nada, cotidianas,espiga y cabellera y dos terrones,el olor de tu cuerpo,lo que decís de cualquier cosa,conmigo o contra mía,todo eso es tan pocoyo lo quiero de vos porque te quiero.Que mires más allá de mí,que me ames con violenta prescindenciadel mañana, que el gritode tu entrega se estrelleen la cara de un jefe de oficina,y que el placer que juntos inventamossea otro signo de la libertad.Tengo esta noche las manos negras, el corazón sudadocomo después de luchar hasta el olvido con los ciempiés del humo.Todo ha quedado allá, las botellas, el barco,no sé si me querían, y si esperaban verme.En el diario tirado sobre la cama dice encuentros diplomáticos,una sangría exploratoria lo batió alegremente en cuatro sets.Un bosque altísimo rodea esta casa en el centro de la ciudad,yo sé, siento que un ciego está muriéndose en las cercanías.Mi mujer sube y baja una pequeña escaleracomo un capitán de navío que desconfía de las estrellas.Hay una taza de leche, papeles, las once de la noche.Afuera parece como si multitudes de caballos se acercarana la ventana que tengo a mi espalda.Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca,voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera,y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar,hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara,una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano por tu cara,y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja.Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope,nos miramos cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí,se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente,mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes,jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio.Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces,de movimientos vivos, de fragancia oscura.Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento,esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mi como una luna en el agua.No me des tregua, no me perdones nunca.Hostígame en la sangre, que cada cosa cruel sea tú que vuelves.¡No me dejes dormir, no me des paz!Entonces ganaré mi reino,naceré lentamente.No me pierdas como una música fácil, no seas caricia ni guante;tállame como un sílex, desespérame.Guarda tu amor humano, tu sonrisa, tu pelo. Dalos.Ven a mí con tu cólera seca de fósforo y escamas.Grita. Vomítame arena en la boca, rómpeme las fauces.No me importa ignorarte en pleno día, saber que juegas cara al sol y al hombre.Compártelo.Yo te pido la cruel ceremonia del tajo,Lo que nadie te pide: las espinasHasta el hueso. Arráncame esta cara infame, oblígame a gritar al fin mi verdadero nombre.Mira, no pido mucho,solamente tu mano, tenerlacomo un sapito que duerme así contento.Necesito esa puerta que me dabaspara entrar a tu mundo, ese trocitode azúcar verde, de redondo alegre.¿No me prestás tu mano en esta nochede fìn de año de lechuzas roncas?No puedes, por razones técnicas.Entonces la tramo en el aire, urdiendo cada dedo,el durazno sedoso de la palmay el dorso, ese país de azules árboles.Asì la tomo y la sostengo,como si de ello dependieramuchísimo del mundo,la sucesión de las cuatro estaciones,el canto de los gallos, el amor de los hombres.