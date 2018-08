Reina en la comedia

Ciudad de México- La comedia romántica hollywoodense tiene una nueva reina y con rostro asiático: Constance Wu.De familia taiwanesa, la actriz es la protagonista de "Locamente Millonarios", la película más vista en Estados Unidos.El largometraje, una celebración a la cultura asiática, también tiene el honor de ser el mejor debut de una comedia romántica de los últimos tres años.Además, la secuela, China Rich Girlfriend, ya está en marcha dado el suceso.En entrevista telefónica, Wu admitió que jamás intentó convertirse en una definición más del Sueño Americano cumplido. Sus planes, aclaró la licenciada en Bellas Artes, eran otros."No intenté jamás triunfar en Hollywood. Simplemente quería ser una buena actriz . Eso puede suceder con o sin éxito económico. Con o sin protagonizar una película. Con o sin siquiera ser aceptada en una película."Lo importante es comprometerte con tu arte. Aunque claro que es más fácil desde la comodidad y seguridad financiera. Pero aún si te contrata una película importante, eso no es medida de la calidad de tu trabajo", consideró la intérprete de 36 años.Adaptación de la novela Crazy Rich Asians, de Kevin Kwan, Locamente Millonarios es la primera cinta producida por un estudio en un cuarto de siglo en apostar por un elenco casi en su totalidad asiático.Narra la historia de Rachel Chu (Wu), una neoyorquina de ascendencia asiática que, en un viaje a Singapur a conocer a la familia de su futuro esposo, descubre la inmensa fortuna de su pareja.En momentos en que se critica a la llamada Meca del Cine por su falta de diversidad y hasta por "blanquear" en su cine a personajes que pertenecen a otra raza, Wu dijo atesorar ser parte de un cambio."Me siento tan afortunada de ser parte de esto, muy agradecida. Siento comunidad y propósito".Antes de Locamente Millonarios, Constance hizo historia al protagonizar la serie de comedia Fresh of The Boat. Se trata de la primera producción televisiva de EU en enfocarse en una familia asiática en 24 años.Apasionada lectora y admiradora de histriones como Judi Dench y Richard Jenkins, Wu admitió que poco había podido sentirse identificada por la representación de los asiáticos en Hollywood."No hay muchos. Pero me gusta mucho la actriz Sandra Oh (Grey's Anatomy). Todo lo que ha hecho ha sido un parteaguas. En personajes, creo que Miyagi, de Karate Kid. Era genial".En cuanto a planes a futuro, lo inmediato es grabar la última temporada de Fresh of The Boat."Después de eso, amaría hacer un musical: amo cantar, bailar", reveló.Locamente Millonarios se estrenará en México el 21 de septiembre.

