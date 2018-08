Juarenses deben prender 'una vela' para sacar la obscuridad: Edgar Oceransky

El cantautor mexicano Edgar Oceransky indicó que los juarenses deben encender “una vela” para combatir la obscuridad que cubre diariamente esta frontera. En una entrevista realizada luego de su concierto en el evento Arte en el Parque, el trovador con reconocimiento a nivel internacional puntualizó que es necesario que las personas continúen apoderándose de las áreas de esparcimiento.“Mira para mí el retomar el espacio público es de las cosas más importantes para un pueblo como el de Juárez, para cualquier pueblo, porque si permites que te roben incluso la libertad de salir a la calle, de caminar con tu familia, de divertirte con la gente que quieres, si permites que el miedo te venza, ahí ya te vencieron”, comentó Oceransky.“No es un pueblo el que es violento, no es un pueblo el que es agresivo, no es un pueblo el que se dedica a servir al crimen. Es solo un muy pequeño sector de la sociedad el que está dándole una fama que no se merece a la ciudad. A mí me da mucho gusto que los juarenses sigan saliendo a la calle, se sigan divirtiendo y sigan defendiendo su espacio”, agregó.—Había una frase, a usted que está en este ámbito de la trova, de Facundo Cabral que dice “una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye hay millones de caricias que alimentan a la vida”, ¿ese sería parte de su mensaje para los juarenses?“Yo creo que sí, y yo creo que también es el momento en el cual tenemos que empezar a poco a poco, sin violencia, a alejar a todas estas personas que se han dedicado a dañar a la gente que vive aquí. Yo no creo que sea a balazos cómo esas cosas se solucionan”, refirió.“Hay una metáfora muy bonita también que habla de la obscuridad: a la obscuridad no la puedes sacar, si hay un cuarto obscuro no hay manera de que abras las ventanas y saques la obscuridad. La única manera de alumbrar un cuarto obscuro es prendiendo una vela. La luz hace que inmediatamente se salga la obscuridad”, indicó.Asimismo, el músico creador de trece discografías, mencionó —mientras se encontraba al interior de una carpa (su camerino), sentado en un pequeño sillón blanco en forma de cubo colocado por él sobre piso de césped del jardín del Museo de Arqueología del Chamizal— que existe la obligación de seguir siendo valientes y “cantarle al amor en los momentos más difíciles”.—¿Tendrían los juarenses que buscar “esa vela”?“Exactamente, y prenderla porque todos la tenemos en nuestro interior. Sobre todo, los juarenses. Tuve la oportunidad de venir incluso en los peores momentos, cuando había una cantidad de retenes increíbles en las calles y de todas maneras la gente venía a mis conciertos, y por eso yo estoy profundamente agradecido”, puntualizó.A su vez, Lilia Rosales, miembro del comité organizacional, mencionó que al sitio asistieron poco más de 4 mil 500 personas. Al mismo tiempo, mencionó que el ya mencionado evento forma parte de muchos proyectos que se formaron para combatir la violencia a través del empoderamiento de espacios públicos por lo que hizo un llamado a la ciudadanía para que no dejaran de salir en familia.