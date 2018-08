Alista OV7 fiesta por sus 30

Ciudad de México– El próximo 30 de abril de 2019 el grupo OV7 cumplirá 30 años de haber llegado a la escena musical y los preparativos para el festejo están en marcha. De entrada tendrán una grata sorpresa para sus seguidores, quienes añoraban tener material inédito y justo esta celebración da el pretexto idóneo para hacerlo, así lo reveló Lidia Ávila, integrante de la banda en una entrevista al periódico Excélsior.“Para estos 30 años ya estamos preparando el concierto, la selección de temas que tienen que ser especiales, la producción, el vestuario, queremos hacerlo por todo lo alto.“El 30 de abril de 2019 llegaremos a tres décadas y se estará anunciando la gira, el disco nuevo, porque hace cuatro años que no entramos al estudio con temas inéditos y venimos con todo el paquete completo para esta celebración”, adelantó.La cantante y actriz comentó que el secreto de la permanencia de la agrupación es que se dirigen a la familia y con eso se han ganado el cariño del público de distintas generaciones.“Siempre hemos sido un grupo familiar y eso es una bendición que no todos tienen. Eso ha sido el secreto y la clave para que sigamos juntos y creo que somos el único grupo que ha durado tanto tiempo junto y con los mismos integrantes”, platicó emocionada.“Somos familia, nos tenemos un cariño de hermanos, tenemos muy claro el objetivo como grupo y como personas, nos damos espacio para realizarnos en lo personal y nos damos la oportunidad de que las cosas vayan cambiando”, explicó.“Somos realmente bendecidos porque poca gente tiene la fortuna de permanecer, porque una cosa es llegar y ser exitoso, pero luego sale otro proyecto de mucha gente talentosa que hay y la gente olvida y nosotros hemos podido permanecer gracias al cariño del público”, ahondó.Ávila asegura que la conquista de público juvenil e infantil se debe principalmente a los padres, que son de su generación y crecieron con el grupo.“Las mamás han sido las cómplices para que las nuevas generaciones nos conozcan. Y es que es otro tipo de música de la que se hace hoy, sin demeritar a nadie de esta época, pero la realidad es que sí era diferente y creo que para las nuevas generaciones el descubrir el pasado o lo que escuchaban sus papás resulta interesante y es por eso que nos dan la oportunidad de conquistarlos”, expresó.Pero no todo gira en torno a esta celebración, pues OV7 también se prepara para que el próximo 30 de agosto ofrezcan su sexta presentación en la Arena Ciudad de México con el 90’s Pop Tour, espectáculo del que son parte fundamental.

