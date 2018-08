Ciudad de México— Cher nunca tiene suficiente, por eso la canción ‘Gimme, Gimme’, cover que hizo al éxito del grupo ABBA y primer sencillo del álbum tributo que lanzará la cantante a finales de septiembre, le viene como anillo al dedo.El disco, que llevará por nombre ‘Dancing Queen’, es sólo uno de los proyectos con los que, a sus 72 años, la diva se mantiene vigente.Hace unas semanas regresó a la pantalla grande con ‘Mamma Mia! Vamos Otra Vez’, recientemente anunció una gira por Australia y Nueva Zelanda (lugares que no visita desde hace 13 años), tiene residencia en Washington y Las Vegas, y próximamente se estrenará un musical de Broadway basado en sus canciones.Por si fuera poco, la californiana será reconocida por su trayectoria en las artes durante la gala Kennedy Center Honors. De este modo, y como ha hecho a lo largo de su longeva trayectoria, Cher está determinada a reinventarse.“El que hoy regrese con todo esto implicaría un renacimiento y, sobre todo, con la posibilidad de hacerlo de una manera muy digna porque pareciera que los años no pasan por ella.“Ha aprendido a abrazar sobre todo las heridas, a hacer joyas de todas las experiencias de su vida y, en consecuencia, a regresar de una manera superdigna”, considera la asesora de imagen Renata Roa.Y prueba de ello es la portada del disco ‘Dancing Queen’, en el que aparecen dos retratos de ella: uno de frente con peluca negra y otro de perfil con una cabellera más clara.“Es una declaración de una reinvención, de un encuentro, de una evolución como ser humano e, insisto, a como está el mundo, es una invitación a que también probemos esa dualidad, a que aprendamos de nuestras dos caras, de la luz y de la sombra, y a aceptarnos como somos”, agregó la experta.Para esta nueva producción se juntó nuevamente con Mark Taylor, quien produjo hace dos décadas su éxito ‘Believe’ (¿coincidencia?).Entre los 10 temas que incluirá el disco estará ‘Fernando’, tema que interpretó a dueto con Andy García en la segunda parte del cinta inspirada en la música del grupo sueco ABBA.“Las canciones son más difíciles de cantar de lo que me imaginé, pero estoy contenta con el resultado. Estoy emocionada por que la gente lo escuche. Es el momento perfecto”, declaró la cantante en un comunicado sobre el álbum tributo.Su participación en la película generó mucha expectativa. No obstante, la diva sólo aparece siete minutos y medio de las dos horas del filme. Como sea, ‘Mamma Mia! Vamos Otra Vez’ fue su reencuentro con el séptimo arte, luego de protagonizar ‘Burlesque’ (2010) con Christina Aguilera.Si bien la ganadora del Oscar, Grammy y Globo de Oro nunca se ha retirado, en 2014 tuvo que suspender su gira ‘Dressed to Kill Tour’ (la primera en 10 años) por una infección que afectó sus riñones.El año pasado comenzó ‘Classic Cher’, una residencia de dos años en el Park Theatre del Park MGM (antes Montecarlo) en Las Vegas, que continuará en octubre, después de su paso por Oceanía como parte de su ‘Here We Go Again Tour’.El 2 de noviembre será reconocida por su carrera en la gala de los Kennedy Center Honors, justo un día antes que se estrene en Broadway ‘The Cher Show’, un musical basado en su vida y obra, porque es inspiración, incluso para alguien tan joven como Bella Hadid.“Todo el mundo ve a Cher como una increíble cantante, actriz y también como ícono de moda. Es tan grande cuando sale a un escenario, que aspiro a ser como ella por el resto de mi vida”, expresó Hadid a la revista Allure.