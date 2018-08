Planean regreso interracial

Los Angeles— Habrá un nuevo remake de ‘Hechizada’, la exitosa serie de los 60. ABC Studios dio luz verde para la producción de una nueva versión de la conocida hechicera Samantha Stephens. Pero esta vez, la protagonista de la serie será afroamericana.Este mes, el creador de ‘Black-ish’, Kenya Barris vendió la idea de realizar el remake interracial de ‘Hechizada’. Según informa Bleedingcool, el guionista ha conseguido que el estudio realice el episodio piloto del proyecto. El propio Barris y la escritora y productora Yamara Taylor firmarán el libreto de la nueva versión.La sinopsis oficial presenta a la protagonista, Samantha, como una madre soltera trabajadora que resulta ser una bruja. Al igual que la serie original, está casada con Darren, un blanco mortal que es bastante más flojo. Sin embargo, pronto descubrirán que incluso una mujer afroamericana que es literalmente mágica no tiene tanto poder como un hombre blanco en Estados Unidos.La serie original se coronó con varios premios Emmy y Globos de Oro y disfrutó de una gran audiencia. No obstante, las otras versiones no tuvieron tan buena suerte. En 2005, Nicole Kidman y Will Farrel protagonizaron la adaptación cinematográfica de la bruja y ama de casa neoyorquina.De momento, no hay ninguna fecha prevista para el lanzamiento de la serie, ni tampoco hay ninguna información sobre el elenco.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.