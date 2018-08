Viene en su faceta de director

El actor, escritor y director estadounidense que ha obtenido cuatro nominaciones a los premios de la Academia –como actor y guionista— Ethan Hawke estará el próximo martes en la frontera para ofrecer una función especial de la película que marcó su regreso a la dirección cinematográfica: ‘Blaze’.Así lo dio a conocer esta semana Álamo Drafthouse Cinema de El Paso, Texas a través de sus redes sociales y de su página web, pues será en dos de sus salas donde se exhiba el filme y donde Ethan Hawke, junto al protagonista del filme, Ben Dickey, sea anfitrión de una serie de preguntas y respuestas.En funciones de siete de la tarde y ocho de la noche tanto Hawke, quien es originario de Austin, Texas como Dickey, de Little Rock, Arkansas, compartirán detalles del filme que se estrenó a principios de este año en el Festival de Cine de Sundance y que retrata la vida de un soberbio músico texano, Blaze Foley.Para contar la historia del también compositor, cuyo trabajo no es muy reconocido a pesar de que contribuyó al género country, Ethan basó el guion del filme en el libro ‘Living in the Wood in a Tree: Remembering Blaze Foley’, publicado en 2008 por quien fue la musa de Blaze, Sybil Rosen.A través de este texto Hawke, quien también es coescritor del filme, logró llevar a la pantalla grande un drama biográfico que da respuesta a algunos misterios que dejó la muerte de Foley en 1989 en Austin, Texas, a sus 39 años.Hasta el momento la película se ha presentado en la ciudad de Nueva York, en Austin y Dallas, en Texas, y recibió en el Festival de Sundance un Premio Especial del Jurado por la Ejecución Actoral de Ben Dickey, quien debutó en la industria cinematográfica con este papel.Ethan HawkeOcupación:Actor, director y escritorEdad: 47 añosLugar y fecha de nacimiento:Austin, Texas, un 6 denoviembre de 1970Lo has visto en películas como… ‘La Sociedad de los Poetas Muertos’ (1989), ‘Antes del Amanecer’ (1995), ‘Día de Entrenamiento’ (2001), ‘La Purga’ (2013), ‘Boyhood: Momentos de una vida’ (2014) y ‘Los Siete Magníficos’ (2016)Nominaciones al Oscar- Mejor Actor de Reparto por ‘Día de Entrenamiento’ (2001) y ‘Boyhood’ (2014)- Mejor Guion por ‘Antes del Atardecer’ (2004) y ‘Antes de la Media Noche’ (2013)Sobre la película…Título: ‘Blaze’Dirigida y coescrita por:Ethan HawkeDuración: 127 minutosGénero: Drama biográficoReparto: Alia Shawkat, Ben Dickey, Charlie Sexton y Josh HamiltonSinopsis: El filme narra la vida del cantante y compositor estadounidense de country Blaze Foley, un soberbio músico que está profundamente enamorado de su musa, Sybil Rosen, y quien vivía atormentado por su pasado. Él luchó contra las adiciones, batalló con bloqueos creativos y demás problemas, tal como el robo de sus grabaciones en repetidas veces.Proyecciónen El PasoÁlamo Drafthouse Cinema(250 E Montecillo Blvd)Martes 28 de agostoFunciones a las 7:00 y 8:00 p.m. con la presencia de Ethan Hawke y del protagonista del filme Ben DickeyBoletos a la venta en www.drafthouse.com/el-pasoCosto: 21.65 dólaresExhibición para mayores de 18 años. Los niños mayores de seis años sólo podrán ingresar acompañados de un adulto. No se admiten menores de seis años.

