Ciudad de México— La familia de Prince levantó una demanda al médico que le recetó las pastillas para el dolor que el cantante consumió, alegando que no lo ayudó contra su adicción a los opiáceos y que, por ello, debe asumir la responsabilidad de su muerte, reportó The Hollywood Reporter.La autoridades dijeron que el médico Michael Schulenberg admitió que le recetó al intérprete de ‘Purple Rain’, cuyo nombre real era Prince Rogers Nelson y quien murió a causa de una sobredosis accidental de fentanilo el 15 de abril del 2016, el opioide oxicodona días antes de su deceso.Indicaron, a su vez, que Prince probablemente no sabía que tomó fentanilo cuando ingirió píldoras falsas que estaban mezcladas con la sustancia, las cuales parecían una versión genérica del analgésico Vicodin, cuyo ingrediente activo es hidrocodona.La fuente del medicamento aún se desconoce, y nadie ha sido acusado por la muerte del cantante.Schulenberg pagó 30 mil dólares por la resolución de una violación federal civil, alegando que la droga fue prescrita de manera ilegal, la cual le fue otorgada al músico bajo el nombre de su guardaespaldas para proteger su identidad.La demanda que se presentó en el Tribunal de Distrito del condado de Hennepin dice que Schulenberg y otros tuvieron la oportunidad y el deber de diagnosticar y tratar la adicción a los opiodes de Prince para evitar su muerte, lo cual no hicieron.La familia solicita un pago por daños no especificados que superan los 50 mil dólares, y de acuerdo con un representante de los hermanos de Prince, la solicitud presentada reemplazará a otra que se realizó en Illinois en abril a causa del vencimiento de su fecha límite legal.El abogado de Schulenberg, Paul Peterson, comentó que ambos creen que la demanda no tiene mérito.“Entendemos que esta situación ha sido difícil para todos los miembros cercanos al señor Nelson así como para sus admiradores en todo el mundo”.“Sea como fuere, el doctor Schulenberg respalda el cuidado que recibió el señor Nelson. Tenemos la intención de defender este caso”, dijo en un comunicado.La demanda también mencionó a North Memorial Health Care, lugar en el que Schulenberg laboró en ese momento, a UnityPoint Health y a Walgreens Co., farmacias donde Prince obtuvo sus recetas, como partes culpables.

