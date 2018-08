Niega Sony usar voz falsa de Jackson

Los Ángeles— Sony negó haber afirmado en una audiencia a principios de esta semana que grabó tres canciones de Michael Jackson para el álbum póstumo Michael con voces principales que no eran la suya, reportó Variety."Nadie admitió que Michael Jackson no cantó las canciones. La audiencia de este martes fue sobre si la primera enmienda protege a Sony Music, y no hubo ningún fallo sobre el tema de quién es la voz de las grabaciones", dijo Zia Modabber, representante de Sony Music y de Jackson a través de Katten Muchin Rosenman LLP.De acuerdo con fuentes, las personas que asistieron a la audiencia se apropiaron de una declaración de un abogado de las propiedades de Jackson en la que habló de manera hipotética sobre si los sencillos contienen la voz del músico."Breaking News", "Monster" y "Keep Your Head Up" son las canciones involucradas, las cuales pertenecen al primer álbum de un acuerdo de diez que se lanzarían en los siguientes siete años a partir de 2010, de los cuales sólo han salido dos: Michael y Xscape.Los discos contienen producciones inéditas del cantante, las cuales se han afirmado que fueron falsificadas desde su lanzamiento, por lo que en 2014 se presentó una demanda colectiva por una fan, Vera Serova, contra Sony Music.La demanda también incluyó a MJJ Productions, a Edward Cascia y James Porte, compositor y productor respectivamente de las canciones en cuestión, y a las compañías de producción de ambos."Tenemos plena confianza en los resultados de nuestra extensa investigación, así como en las cuentas de aquellos que estaban en el estudio con Michael, que las voces del nuevo álbum son suyas", declaró Sony en noviembre del 2010,Howard Weitzman, un abogado de la herencia de Jackson, dio a conocer una declaración en la que citó a varios ingenieros, músicos, directores vocales, ejecutivos y musicólogos que concluyeron que las voces eran de Jackson.La demanda plantea la cuestión de si las personas que adquirieron el álbum o las canciones tienen derecho a un reembolso total o parcial del precio de compra del álbum Michael o alguno de sus sencillos.Los fanáticos han afirmado desde hace tiempo que un cantante estadounidense llamado Jason Malachi fue quien en realidad cantó las tres canciones mencionadas.TMZ reportó en 2011 que Malachi admitió haber hecho la voz de Jackson en una publicación en su Facebook, aunque su gerente lo negó al tiempo y alegó que el post fue falsificado.

