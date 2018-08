Menos like y más live

Ciudad de México— Podrá existir infinidad de plataformas digitales, mayores facilidades de exposición y vías de promoción más inmediatas. Sin embargo, para Molotov sólo existe una fórmula viable para alcanzar el éxito en la actualidad: trabajar al 200 por ciento.“Los chavos ahora obviamente tienen que chin... muchísimo. Si antes había que chin..., ahora las condiciones para vivir de la música son peores. Las plataformas ya son distintas y ese pedo de los likes está chido, pero no lo es todo”.“Creo que es mejor que las bandas se fogueen en los escenarios, en los bares, en los festivales, y que siempre traten de tirarle a la producción de un disco mucho más radical que lo que traigan en la cabeza o esté pasando en el aire en ese momento”, consideró Micky Huidobro (voz y bajo) el jueves, en conferencia de prensa.El grupo que completan Paco Ayala (voz y bajo), Randy Ebright (voz y batería) y Tito Fuentes (voz y guitarra) presentó su MTV Unplugged con el título ‘El Desconecte’, un proyecto que dicen haber codiciado desde hace 20 años.“Hacer un unplugged te involucra más con el instrumento como tal porque tienes que tocar lo mejor que puedas. Nosotros no estamos tan acostumbrados a tocar instrumentos acústicos, es otra posición, estás sentado... es una experiencia extraña”.“Para nosotros fue como regresar a la base, porque fue retomar nuestras canciones como las tocábamos originalmente y quitarles todas las actualizaciones que les habíamos hecho. Básicamente fue regresar a tocar bien como banda”, explicó Ayala.Ensayado a lo largo de 15 días y grabado el pasado mes de abril con la producción de Sylvia Massy, quien ha trabajado con bandas como System of a Down y Red Hot Chili Peppers, ‘El Desconecte’ respeta todas las características del grupo, desde su potente sonido hasta sus líricas irreverentes y contestatarias.“Incluimos ‘Puto’ porque no es un tema homofóbico. Es el último del disco. Sólo excluimos las canciones que podrían ser vistas como misóginas, que en realidad son canciones de desamor de cuando estábamos más morros”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.