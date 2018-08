Será Watson 'mujercita'

Los Angeles— La actriz Emma Watson será una de las protagonistas de la nueva versión de ‘Little Women’, que prepara la directora e intérprete Greta Gerwig, al sustituir a Emma Stone en el elenco de esta cinta, informó el medio especializado Variety.Por razones todavía desconocidas, Stone, ganadora del Oscar a la Mejor Actriz por ‘La La Land’ (2016), ha tenido que renunciar finalmente al papel que tenía asignado en este largometraje.Dado que el próximo mes está previsto que comience la producción de este proyecto, el estudio Sony ha fichado a Watson, una estrella mundial por su participación en las cintas de Harry Potter, para reemplazar a Stone.Watson formará parte de un reparto de gran nivel en el que también aparecen Meryl Streep, Saoirse Ronan y Timothée Chalamet.La cinta, del estudio TriStar y producida por Amy Pascal, reunirá a Gerwig, Ronan y Chalamet, que ya trabajaron juntos en ‘Lady Bird’ (2017).Gerwig fue contratada inicialmente por el estudio para pulir el guion de esta historia sobre las cuatro hermanas March tras la guerra de secesión estadunidense, pero después del éxito de ‘Lady Bird’ los ejecutivos decidieron darle mayores responsabilidades.La novela de Louisa May Alcott, publicada originalmente en 1868, ha sido adaptada al cine en varias ocasiones, aunque la más popular es la estrenada en 1994 con Winona Ryder como protagonista.Tras su interpretación de Hermione en las películas de Harry Potter, Emma Watson ha destacado como Bella en ‘Beauty and the Beast’ (2017), la nueva versión del clásico de Disney que se convirtió en un enorme éxito de taquilla al recaudar en todo el mundo mil 263 millones de dólares.

