Hallan identidad

Monterrey— Adentradas en una industria protagonizada por hombres, las gemelas Brie y Nikki Bella han destacado como estrellas de la WWE, empresa dedicada a realizar eventos de lucha a nivel internacional. Es con esta profesión que han logrado explorar y hallar quiénes son.“El universo de la WWE nos vio a Nikki y a mí como algo más que gemelas. Ellos ven nuestras diferencias y quiénes somos en realidad. Pudimos tomar eso y más adelante empezar a expresar nuestros personajes en el ring”, señaló Brie.De acuerdo con la luchadora, que está más relacionada a un estilo grunge, es con el reality que tienen actualmente en la cadena de televisión E! que logran conectar con la audiencia a un nivel más personal, pues en ‘Total Bellas’ enseñan los problemas de pareja a los que se enfrentan, así como retos de maternidad, empresariales y deportivos.Sobre la tercera temporada del show, que se estrenó ayer, Brie adelanta que el público podrá ver cómo se prepararon para el primer Royal Rumble femenino de la WWE y en lo personal, un balance entre esto y su reciente maternidad.“¡Extraño el ring terriblemente! Aunque mi hija es mi prioridad número uno, pero sé que puedo equilibrar ambos. También me gustaría conquistar la industria del vino y la moda. ¡Cuidado mundo que aquí vienen las Bellas!”, enfatizó la deportista.En un panorama más amplio y al tener raíces latinas, ya que su papá es mexicano, opina que la industria de la lucha femenil en Latinoamérica está en crecimiento. Es dentro de este terreno que ve una revolución para las latinas.“Las mujeres de la WWE son fuertes imágenes de empoderamiento. Siento que la audiencia realmente se ha conectado con nosotros al darse cuenta de que pasan por las mismas cosas. Lloran y se ríen con nosotros”.“Mi padre siempre me ha mostrado lo hermosa que es la cultura mexicana. Los valores familiares, la música, la comida, el estilo de vida, estoy orgullosa de ser latina. Cuando Nicole y yo debutábamos en WWE, era muy importante representar nuestras raíces”, agregó.Sin embargo llevar una vida de estrella requiere de ciertos sacrificios, entre ellos enumera estar lejos de su familia, perderse eventos como bodas, vacaciones y tradiciones con sus seres queridos.Entre el lado positivo Brie encuentra tener una familia comprensiva, de la que dice se han vuelto su apoyo desde el primer día en que las gemelas decidieron dedicarse a ser luchadoras.“No dejar que el odio y la negatividad te afecten, eventualmente cuando alcanzas el éxito también lo hacen tus haters, así que no les des importancia, déjalo ir porque un día ellos también lo harán”, señaló Brie.

