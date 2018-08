Vuelve a los escenarios

Ciudad de México— La actriz Rebecca Jones reveló en una entrevista para Bobo Producciones que regresará a los escenarios después de lograr vencer el cáncer.Jones estuvo atravesando por un momento muy difícil a principios de este año cuando comenzó su lucha contra el cáncer de ovario.La actriz comentó que está agradecida con sus fans por las muestras de cariño y sobre todo por estar al pendiente de su salud.“Estoy de regreso, es un hecho. Espero que el público me reciba con todo el amor que me ha recibido siempre. Así como el árbol de limones que tengo ahí, así me siento: llena de vida. Estoy bendecida, agradecida con Dios de que me haya dado esta segunda oportunidad, no puedo estar más contenta. Voy a empezar a hacer cine, voy a empezar a hacer teatro”, señaló la actriz de 61 años.La homenajean en obraTras un año de ausencia por el cáncer que le detectaron, Rebecca Jones fue recibida con un homenaje en el Teatro Tepeyac.Al final de la obra ‘El Diario de Ana Frank’, el elenco y su productor, Alejandro Medina, dedicaron una proyección y un mensaje a la primera actriz.“Para toda la compañía es un honor tener este maravilloso ser humano. Este espacio es para rendirle honor a quien honor merece”, dijo Medina.“Es significativo que me hayan homenajeado con una obra de este tema, estos últimos 6 meses estuve batallando con el cáncer, es justo de lo que habla la obra de no perder la esperanza, no perder una meta como dice Ana”, señaló la actriz.