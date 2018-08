Gracias a telenovelas habla español

Ciudad de México— Con un fluido español, Kobe Bryant revela que aprendió este idioma viendo telenovelas mexicanas.En su cumpleaños 40 (23 de agosto), se hizo pública una entrevista en castellano realizada por el comentarista televisivo, Álvaro Balado, al exestrella de los Lakers de Los Angeles.¿Cómo aprendiste a hablar español?, abre el conductor la charla de más de seis minutos de duración que está disponible en redes sociales.“Mirando novelas, con Vanessa, mi esposa, con mi suegra, también”, afirma Kobe para después reflexionar sobre el nombre de la serie que veía para enseguida responder: “’La Madrastra’ (2005), mirando ‘La Madrastra’ y mirando ‘Sábado Gigante’”.Dijo que no extraña la NBA, aunque estuvo en esa liga durante 20 años, pero que ahora sólo juega con sus hijas y lo disfruta bastante. Incluso le fascina prepararles el desayuno y llevarlas a la escuela, actividades que le brindan paz.Durante la conversación el ex jugador comparte que de los cinco campeonatos que logró el que más disfrutó fue el último, cuando vencieron 4-3 a los Celtics de Boston en la campaña 2009-2010 por la rivalidad histórica con ese club.En breves lapsos de la entrevista requirió la ayuda de Balado para encontrar la palabra precisa en español al expresarse, como cuando dijo: no puedes darle la espalda si el equipo está perdiendo.Kobe afirmó que su rival más temible fue Spurs de San Antonio, porque evitó que él ganara siete u ocho títulos.

