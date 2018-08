Lele Pons, belleza y sensualidad

Tiene 22 años y es originaria de Caracas, Venezuela, aunque creció en Miami y radica en Los Ángeles.

Ciudad de México– Buen humor y sensualidad. Una combinación con la que la venezolana Lele Pons ha logrado, a través de sus blogs e imágenes virales, más de once millones de suscriptores en su canal de YouTube, 27.1 millones de seguidores en Instagram y 1.89 millones en Twitter.Su exposición en internet, cuyas historias van de la joven adolescente hasta esta nueva etapa, ha trascendido a otras plataformas. Recientemente fue la conductora de la ceremonia de los Teen Choice Awards 2018, con un extravagante vestido que cautivó la pasarela previa. Pero eso no es todo. También probó su voz a través del sencillo Dicen, en colaboración con Matt Hunter, que tiene hasta hoy 116 millones 882 mil 682 reproducciones enYouTube. El actual estilo que la caracteriza forma parte de su crecimiento y discurso como influencer y ahora comoexponente de música urbana.”Trato de poner en mis videos más cosas cómicas que sensuales, como hacía antes. Conforme fui creciendo, fui haciendo cosas sensuales, pero no tanto. A veces se trata de reírme de la parte sensual y hacerla cómica”.”Es una forma de crecer. Se trata de ser cómica, pero también un poquito sexy, sentirte bonita, sentirte como una mujer. Es una cosa nueva para mí, pero me gusta, porque muestro dos lados”, afirmó aExcélsior Lele Pons, quien inició su trayectoria en redes sociales en 2013, cuando tenía 16 años de edad, y recientemente modeló para la revista GQ de este mes, donde aparece en topless.Tal éxito viral logró que Pons inició como solista en el género urbano. El pasado viernes fue el lanzamiento de los videoclips de Celoso, su nueva canción en plataformas digitales. Además de este tema, también fue anunciado su contrato discográfico con Universal Music Group.”Es una cosa para yo crecer como persona, como artista. Me siento con una responsabilidad muy grande, porque no estoy acostumbrada a lo que viene ahora con la música, pero creo que voy a poder involucrarme”, afirmó.Eleonora Sofía de la Cruz Pons Maronese, su nombre real, señaló que Celoso no tiene dedicatoria para nadie, pues simplemente habla acerca de una mujer independiente. Dirigido por Rudy Mancuso, el tema cuenta con dos videos producidos por Shots Studios, compañía que la maneja. Uno será en formato horizontal regular, mientras que el otro es en una versión vertical exclusiva para Spotify.”El director es uno de mis mejores amigos y fue un trabajo de equipo. Lo hicimos con una idea súper especial y es muy diferente a lo que he hecho en mi vida. Se trata de una sola toma, un plano secuencia, en la que nunca hay cortes de cámara, y voy cambiando de personalidad. Me va siguiendo la cámara y en el video trabajo en un restaurante: soy la que cocina, la mesera, la que atiende el bar y la dueña. Siempre hay un hombre detrás tratando de hablar conmigo, pero no me interesa, porque estoy teniendo buen tiempo y no quiero ver hacia atrás. El otro video es un como un anuario”, reveló la nacida en Venezuela el 25 de junio de 1996, quien creció en Miami y radica en Los Ángeles.La exponente del pop–quien es hija de Anna Maronese, la hermana de Marilisa Maronesse, esposa de Chayanne– destacó que antes de las redes sociales, su ilusión era cantar.”Quería ser cantante desde que era pequeña, estudié cinco años ópera antes de entrar en las redes sociales. Siempre quise ser cantante, además mi tío (Chayanne) me ha inspirado en esta carrera de la música”, dijo.Sin embargo, eligió la música urbana. Acerca de los detractores y amantes del género, Lele Pons respeta las diferentes opiniones. Lo que tiene claro es que desea mostrar la figura femenina empoderada. “Cada quien tiene su opinión acerca de la música urbana, habrá a quien le guste y a quien no. Es muy importante para mí poner la figura de la mujer que está triunfando. Yo no empecé siendo una persona bonita o sensual, empecé como alguien cómica, inteligente, que no tenía un novio, súper independiente, porque yo no necesito un hombre para que me complete”, aseveró. La cantante detalló que de niña sufrió de bullying, por lo que le interesa hablar de estos temas para prevenir a sus seguidores, pues sabe que es una influencia para ellos. “Quiero darles un mensaje positivo y que nunca pierdan la fe”, acotó.A partir del 14 de octubre, Lele Pons será la conductora del reality show musical La voz México y en marzo de 2019 de La voz Kids.”Va a ser muy diferente a lo que hizo Jacqueline (Bracamontes). Será un poco como soy yo en las redes, aunque más madura. Hago muchas bromas a los jueces, soy cariñosa y como una hermana para los concursantes. Estoy lista para el reto”, concluyó.