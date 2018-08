Cumplirá sueño en NY

Ciudad de México— La modelo de 21 años Marián Ávila cumplirá el 8 de septiembre su sueño de desfilar por las pasarelas de la Fashion Week de Nueva York, y se convertirá en la primera española con síndrome de Down en hacerlo en la meca de la moda."Voy a cumplir mi gran sueño, voy a desfilar en Nueva York”, relató Ávila en una entrevista con, y lo hará en dos pases de Talisha White, diseñadora conocida por su faceta inclusiva.La creadora ha apostado por la joven modelo que vive en Benidorm (este de España) para lucir un vestido de fiesta, y la ha invitado como celebrity model para participar en el evento en el Park Central Hotel 870, en la séptima avenida neoyorquina.El golpe de suerte de Ávila ha sido posible gracias a un ángel llamado Kenzie Dugmore, de 14 años e hija de la coordinadora de modelos de la Fashion Week, quien leyó un artículo sobre su historia y, al ver que su máximo objetivo era Nueva York, contactó con ella a través de Facebook para hacerlo realidad.Esto ocurrió hace un año, pero el sueño no pudo cumplirse el pasado verano porque Ávila padecía una pequeña lesión en el tobillo, a pesar de lo cual Talisha White no se olvidó de ella y la ha llamado para el próximo día 8.“Siempre he querido desfilar en Nueva York, para mí es muy importante. Lo soñaba y estoy emocionada y encantada de poder disfrutarlo”, confesó la modelo, que espera que su experiencia se convierta en un gran paso en su carrera.De 1.61 metros de altura, la modelo no oculta que se siente muy feliz y segura cada vez que desfila, y que ensaya cada día en casa como si fuera una pasarela.Igual que ya sucediera en España con el actor Pablo Pineda al ser el primer universitario y actor de éxito con síndrome de Down, Ávila sabe que puede abrir el camino de otras chicas y chicos con la misma alteración genética.“Las personas con síndrome de Down que sean modelos tienen que trabajar duro, con mucho esfuerzo y, si se lo proponen, lo conseguirán”, repite Ávila con la convicción de quien lo está consiguiendo.Tiene como ejemplo a la modelo española Nieves Álvarez, a quien conoce y con quien comparte que, con tacones, desfilaba desde pequeña por el pasillo de su casa a la vuelta del colegio. “Yo hago lo mismo todos los días”.Ávila aseguró que la profesión de modelo realmente le gusta y afirmó que no importa que sea duro.“Yo no digo que sea duro o fácil. Yo puedo y puedo: ese es mi lema, siempre lo digo”.Ha hecho cursos de modelo en Madrid entre noviembre de 2015 y agosto de 2016, y su primera sesión fotográfica para un book fue en marzo de ese último año.Con experienciaEn marzo de 2016 desfiló por primera vez con la diseñadora Lina Lavin en un acto benéfico para la fibromialgia en el Hotel Ritz de Madrid, en junio de 2016 fue invitada por el diseñador Francis Montesinos en Valencia (este) y en septiembre participó en la Fashion Week de Sevilla (sur).También ha protagonizado anuncios publicitarios de El Corte Inglés y su tesón y calidad han traspasado las fronteras y le ha hecho aparecer en varios medios de comunicación internacionales, como en la revista china Xishang en enero de 2017.