Nueva York– Millie Bobby Brown continúa demostrando una inteligencia sorprendente para su corta edad. La estrella de 14 años de "Stranger Things", familiarizada con los troles de las redes sociales, espera que los jóvenes puedan "superar el odio" y "no permitir que nadie los cambie".Antes de una conferencia en Nueva York esta semana, la joven actriz expresó sus opiniones sobre el bullying cibernético. También proporcionó algo de información sobre la tercera temporada de la serie de Netflix, y el reto que supone una nominación al Emmy."Umm, qué ponerme, de verdad. Y a quién llamar", dijo Brown sobre lo último.La llamada fue para su hermana mayor."Me alegré tanto. Fue un gran momento para toda mi familia. Todos colapsamos, y entonces volvimos a nuestras rutinas. No hicimos nada muy especial, pero fue increíble", dijo Brown.Lo que decididamente no resultó increíble fue que la amedrentaran. Hace unos meses, Brown desactivó su cuenta de Twitter tras haber sido hostigada en línea. Ya no lee comentarios y se mantiene activa en Instagram."Uno se sobrepone al odio. Uno no escucha lo que dice nadie porque a fin de cuentas ese es un problema con el que ellos están lidiando. Claramente tienen algo, tú sabes, algo les está pasando y se sienten inseguros y eso es normal, porque todos los adolescentes son inseguros. Pero pienso que es importante sobreponerse. Sepan lo que valen y sean auténticos, no permitan que nadie cambie eso", dijo Brown.También ha contado con el apoyo de una amiga famosa."Creo que conoces a Karlie Kloss, la modelo. Es increíble y la adoro. Me dio algunos consejos buenísimos. De nuevo, simplemente debes sobreponerte al odio. Mientras seas hermosa en tu interior, esa belleza se proyectará al exterior".Brown califica esa filosofía como "una manera maravillosa de vivir" en especial para jóvenes que como ella están creciendo en la era de las redes sociales y el bullying cibernético."No todo es cómo uno se ve. Se trata de quién eres como persona, y creo que eso es algo muy difícil a esta edad. Como adolescente, uno no sabe quién es", expresó.Brown recibió una nominación a mejor actriz de reparto por su interpretación de Eleven en "Stranger Things". Aunque la serie de Netflix no volverá hasta el próximo año, dijo que la nueva temporada es "todo lo que los fans quieren"."Es como un momento loco para cada personaje", explicó.Bromeó sobre la locura de equilibrar su exitosa carrera siendo adolescente: "Tengo 14 años. Me está empezando a doler la espalda. Estoy comenzando a - es un poco excesivo. Quizás me retire pronto".