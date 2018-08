MÁs que una 'RBD'

Ciudad de México— Aunque no le gustan las etiquetas, ser ubicada como parte de ‘RBD’ no es algo que moleste a Maite Perroni, quien cree que formar parte de la telenovela juvenil hace 14 años fue el mejor despegue para iniciar en el medio.A días del estreno de ‘Dibujando el Cielo’, su primer protagónico en cine, Perroni sostiene que ningún actor debería ser encasillado, pues al menos ella puede mostrar diversidad en pantalla.“RBD fue la mejor plataforma que pude haber tenido en mi vida para iniciar una carrera, no me molesta, es y siempre será parte de mi biología artística. Creo que es importante que podamos tener siempre la oportunidad de desarrollarnos en distintas áreas.“No me gustaría etiquetarme a mí misma, prefiero que la gente perciba en mí verdad en lo que hago y les guste mi trabajo, aunque si no, también se respeta. Hacer las cosas con el corazón y deseando dar lo mejor de ti y ya en el camino descubrirás si lo lograste o no”, comentó Perroni.Las etiquetas que no se quiere poner la protagonista de ‘Papá a Toda Madre’ son respecto a su rol en los espectáculos, ya que ha participado en telenovelas, cine y en la música, por lo que no acepta que la limiten.Además, cree que con 15 años en el medio se ha ganado reconocimiento del público, que ha visto su trabajo.“Que hacer televisión no te impida hacer cine y teatro, que hacer música no te impida ser una buena actriz, que ser una actriz no te impida estar en el escenario dando un concierto.“Al día de hoy, Maite es Maite y RBD es una gran parte de mi trayectoria, el inicio de todo. He trabajado en muchos otros más proyectos y cosas que me han permitido tener mi espacio como individuo en este medio”, expresó Perroni.