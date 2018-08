Se retrasa cinta de Bond

Los Ángeles—La salida de Danny Boyle, quien era el elegido para dirigir la nueva cinta de James Bond, obligará a los responsables de la saga a retrasar el estreno de esta película, previsto para el 25 de octubre de 2019 en el Reino Unido y para el 8 de noviembre del mismo año en el resto del mundo.Variety y The Hollywood Reporter aseguraron al citar a fuentes conocedoras del proyecto que la película número 25 del agente 007 se lanzará probablemente en verano de 2020 o a finales de ese año.Los filmes de James Bond son conocidos por tener una ardua fase de preproducción, ya que se ruedan en localizaciones exóticas que implican meses de preparación.La salida del proyecto de Boyle y de su guionista, John Hodge, alargará probablemente la espera de los fans de la saga, quienes vieron a James Bond por última vez en la gran pantalla en noviembre de 2015 con el lanzamiento de ‘Spectre’.Los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, junto al protagonista Daniel Craig, anunciaron este martes que Boyle no sería el realizador de este nuevo largometraje debido a diferencias creativas.Las últimas dos películas de la saga, Skyfall (2012) y Spectre (2015) contaron con la dirección de Sam Mendes.Tras meses de rumores sobre si continuaría o no encarnando a James Bond, Craig confirmó en verano de 2017 que protagonizará esta nueva cinta, que será su quinta intervención en la saga.

