Monterrey—El cantante confirmó su participación especial en el concierto que ofrecerá el grupo de Houston el sábado 1 de septiembre en el Auditorio Citibanamex. Yahir grabó con los texanos el tema ‘Estás Tocando Fuego’, que actualmente suena en la radio y que está incluido en ‘Vozes’, la más reciente producción del grupo, plagada de éxitos, pero en nuevas versiones y con colegas invitados."Voy a estar en Monterrey, una ciudad donde a ellos (los músicos de La Mafia) siempre les ha ido muy bien. Escucharlos en vivo, vibrar el concierto, todavía mejor", dijo el artista desde su casa en Hermosillo.El show en la ciudad lo ha esperado con muchas ganas. Adelantó que no sólo cantará con La Mafia el tema ‘Estás Tocando Fuego’, ya que quiere presentar otra sorpresa al público.Hasta ahora no han ensayado, incluso es probable que lo haga hasta el día del concierto pues él llegará a la Ciudad directo de Miami, donde estará grabando su nuevo disco."Creo que ya estando ahí en la prueba de sonido podemos hacer algo más, haremos otra fusión, hay esa opción. Creo que va a estar muy lindo".Con la salida de ‘Vozes’, en el que La Mafia tuvo como invitados a Ricky Muñoz, vocalista de Intocable; Pedro Fernández, Sebastián Yatra, Ana Bárbara, Shaila Dúrcal, Cristian Castro, Diego Verdaguer y hasta Marcos Witt, se armó la gira V 2018."Yo estoy muy agradecido con la invitación de cantar con ellos, sobre todo porque escogieron a un grupo de cantantes y personalidades muy padre, muy fuerte en todos los sentidos. Es un honor para mí formar parte de este disco", expresó Yahir."Aparte de todo tener un sencillo en la radio porque 'Estás Tocando Fuego' es una canción muy linda. Para mí fue una gran experiencia conocerlos, vibrarlos, estar en el estudio metido con gente que tiene haciendo música muchos años y que tiene una gran experiencia... son personas hermosas".Fue en la década de los 90 cuando La Mafia se colocó como una de las más destacadas agrupaciones en su género. Desde entonces Yahir los escuchaba."Me tocó escuchar sus rolas en una etapa no de niño, sino ya de adolescente. La música grupera desde chamaco siempre me ha llamado la atención".

