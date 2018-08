Muestran Puppets su lado oscuro

Cargando

Los Angeles— Brian Henson pasó su infancia observando a su padre jugar. Jim Henson, creador de los Muppets y los personajes de ‘Plaza Sésamo’, fue un ejemplo para Brian quien fue testigo de los planos para crear tan famosos personajes.Muchos hijos de genios buscan salir de esa sombra, cambiar de profesión e incluso de apellido. Pero él no. Después de que su padre falleciera en 1990, Brian buscó mantener su legado con otro tono.Y ahora lo demuestra con el ‘lado oscuro’ de los personajes, que su padre creó, con la cinta ‘¿Quién Mató a los Puppets?’, cinta de estreno en México este fin de semana.Brian, de 54 de edad, pese a seguir trabajando con marionetas, ha dejado atrás el estilo de su padre. Hoy sus muñecos viven escenas de sexo, violencia y comedia negra inspirados en cintas como ‘Chinatown’ y ¿Quién Engañó a Roger Rabbit?’La película comienza rompiendo con el pasado. En cierto modo, matando al padre. Una policía humana, interpretada por Melissa McCarthy, y un detective de peluche se unen para investigar quién está masacrando a las marionetas de un programa infantil.“Todo lo que veo son remakes de películas de mi juventud. Es difícil convencer a Hollywood para producir algo único, pero creo que es lo que busca el público. La televisión lo entiende y el cine debería aprender”, dijo el director a EFE.“Cuando leí el guion, no estaba preparado para rodar algo así y, cuando lo estuve, nadie quería darnos dinero. Es atrevida, pero así deberían ser las comedias para adultos: una oportunidad para reírse y humillar a Estados Unidos. Es mi responsabilidad hacerlo sin delicadeza”, agregó.Aún con la particpación de la taquillera McCarthy, para Henson fue difícil convencer a los estudios de cine. “El personaje de policía humano estaba escrito para un hombre, pero Melissa lo leyó y quiso unirse como productora. Quería replicar lo escrito, sin feminizarlo ni cambiarlo. Ella logró la luz verde. Tiene una energía irrefrenable y dice lo que cualquier estadounidense querría gritar. Por eso la aman”, apunta Henson.Si bien Los Muppets usaban un humor que a ratos era mordaz y sarcástico, las historias se mantenían blancas; el ingenio de los diálogos y la construcción de icónicos personajes, era lo que permeaba, no la vulgaridad desbocada como sucede en esta película.Henson no se cansan de recalcar que esta es una historia para adultos (no apta par niños) que evidentemente tiene otro matiz.¿Le gustaría a su padre ver momentos así protagonizadas por sus ‘muñecos’? “Su humor era descarado. Mi mejor recuerdo de infancia es verlos improvisar diciendo lo que se les ocurría. Quería capturar esa energía que jamás fue grabada. Era secreta y deliciosamente incorrecta”.

