Belinda muestra sentido del humor en Instagram con sombrero

Ciudad de México– Hace un par de horas, la cantante mexicana Belinda nos dio una prueba de su sentido del humor, pues en Instagram compartió fotografías en las que se le ve posando con un sombrero muy parecido, según ella, al personaje de televisión "El Chavo del Ocho", escribe El Universal.En la foto, se logra distinguir un sombrero de cuadros en color verde y con un aditamento especial para proteger el cuello de los rayos del sol. Este accesorio fue firmado y diseñado por el creador belga Raf Simons para la colección de primavera-verano 2018 de su firma homónima presentada en Nueva York el año pasado.Este sombrero tiene inspiración en la cultura asiática establecida en el famoso "China Town" de Nueva York y en el oficio de la apicultura. Su interés por presentar un accesorio vanguardista hizo que las siluetas presentadas en el desfile tuvieran un toque contemporáneo y exótico.Belinda lo combinó con una sudadera estampada con la portada del disco de la famosa banda de punk Sex Pistols,"'Who Killed Bambi". Complementó con unos jeans y unas sandalias con glitter. Asimismo, la también actriz acompañó la fotografía con el hashgtag #YoSiImpongoModa, debido a la famosa entrevista que concedió tras su salida de la novela "Complices al rescate" donde dijo que Daniela Luján no imponía moda y que ella sí.Sin embargo, el accesorio protagonista fue el sombrero de Raf Simons, que según la página Far Fetch, un modelito de Raf está entre los 11 mil y 7 mil pesos. A pesar de que es de temporada actual, no encontramos el sombrero de Belinda en venta en línea, por lo que podrás saber el precio solo en punto de venta. Sin duda un accesorio digno de coleccionarse.

A post shared by Beli (@belindapop) on Aug 22, 2018 at 7:35pm PDT

comentarios

