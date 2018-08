Los Ángeles— Hans Zimmer será el encargado de poner la banda sonora a la secuela de Wonder Woman, película dirigida por la directora Patty Jenkins. De esta manera, el reconocido compositor vuelve a colaborar para una cinta de DC después de hacer lo propio con la reciente Batman v Superman (2016), producción en la que además creó la característica melodía de la princesa Diana.Junto al estadunidense estará Rupert Gregson, quien puso la música de Wonder Woman. Además, Zimmer creará las melodías para la película de acción real de El rey león (2019) y X-Men: Dark Phoenix. Esta última película verá la luz finalmente en febrero de 2019 después de varios contratiempos que hicieron saltar las alarmas ante un posible abandono del proyecto.De esta manera, Wonder Woman 1984 perfila sus últimos detalles después de varias semanas de rodaje. Una de las grandes novedades del filme de los Mundos DC ha sido la reciente incorporación de Pedro Pascal (Narcos), del que todavía se desconoce que rol tendrá en la producción protagonizada por Gal Gadot. No obstante algunos seguidores ya han señalado que podría encarnar a Maxwell Maxwell Lord, el hombre de negocios malicioso que financió La Liga de la Justicia Internacional.Junto a Gadot y a Pascal, completan el reparto principal de Wonder Woman 1984 Kristen Wiig, quien encarnará a la villana principal de la película, Cheetah, y Chris Pine, que retoma su papel como Steve Trevor. La secuela de Wonder Woman tiene previsto su estreno el 1 de noviembre de 2019.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.