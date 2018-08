Los Ángeles— Jimmy Bennett, el actor que afirma que fue agredido sexualmente por la actriz y directora italiana Asia Argento, cuando él era un adolescente, emitió este miércoles su primera declaración pública sobre el asunto.Dijo que tenía demasiado miedo y vergüenza para hablar después de que sucedió el incidente, y cuando The New York Times lo contactó en días recientes con preguntas sobre el caso."Intenté buscar justicia en una manera en que tuviera sentido para mí en ese entonces, porque no estaba listo para lidiar con las consecuencias de que mi historia se volviera pública", dijo en un comunicado proporcionado a The Times."En aquel momento, creía que aún había un estigma por estar en esa situación siendo un hombre en nuestra sociedad. Pensé que la gente no entendería lo que sucedió desde la perspectiva de un chico adolescente".The Times reportó el domingo que en noviembre, un mes después de que Argento surgió como una figura principal del movimiento #MeToo, con su versión de la agresión sexual a manos del productor Harvey Weinstein, Bennett le envió un aviso de intención de demandar.El documento, enviado a The Times en un email encriptado por una persona no identificada, describía un encuentro sexual de mayo del 2013 en una habitación del hotel de Marina del Rey, California, cuando Bennett tenía 17 años, y Argento, 37.La edad de consentimiento sexual en California es de 18 años.El documento señalaba que Bennett, antes prolífico actor infantil que actuó en una película con Argento cuando tenía 17 años, quedó traumatizado por el encuentro, lo que perjudicó su capacidad para trabajar.Su abogado pidió 3.5 millones de dólares en daños, y adjuntó una selfie de los dos actores acostados en la cama.La foto, que The Times vio, pero no publicó, fue obtenida por otros medios, junto con textos, que se dice son de Argento, que describían el incidente.Argento emitió su primera declaración sobre el asunto el martes, seis días después de que The Times empezó a tratar de comunicarse con ella y sus representantes para que comentaran sobre el tema, diciendo que no tuvo sexo con Bennett."Niego y me opongo rotundamente al contenido del artículo del New York Times", señaló.Una vocera de The Times respondió: "Confiamos en la precisión de nuestro reportaje, que estuvo basado en documentos verificados y muchas fuentes".La declaración de Argento confirmó el relato de que ella le había pagado dinero a Bennett.Según documentos enviados al periódico, ella acordó en marzo pagarle 380 mil dólares. Dijo que gran parte del dinero provino de su novio Anthony Bourdain, el famoso chef que se suicidó en junio; él ayudó a Argento a crear una estrategia para manejar las afirmaciones de Bennett.Los pagos empezaron con 200 mil dólares en abril y Argento ha estado haciendo pagos de 10 mil dólares al mes desde entonces.Ella dijo en su declaración que los pagos tenían la intención de ayudar a Bennett a salir de sus problemas financieros.El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles se contactó con Bennett para documentar cualquier posible actividad delictiva.Gordon Sattro, abogado del actor, dijo que él aún no había respondido a la investigación.Bennett, quien actualmente vive en Los Ángeles con su novia, guardó silencio hasta este miércoles.Su declaración empieza diciendo que aprecia la valentía de otras mujeres y hombres que han alzado la voz sobre sus propias experiencias con el acoso y la agresión sexual como parte del #MeToo."No hablé en un principio sobre mi caso porque decidí manejarlo en privado con la persona que me hizo daño", dijo. "Mi trauma resurgió cuando ella misma apareció como víctima".Bennett dijo que no reportó el incidente del hotel en ese entonces porque creía que aún había un estigma por estar en esa situación siendo un hombre en esta sociedad.Bennett ahora emprende una carrera como músico de rock, y ha sido contratado por una disquera iniciada por Bella Thorne, una amiga y colega actriz infantil. Su gira musical iniciará el próximo mes."He tenido que superar muchas adversidades en mi vida, y ésta es otra que enfrentaré, con el tiempo", escribió. "Me gustaría dejar atrás este asunto en mi vida y hoy decido seguir adelante, ya no en silencio".