Ciudad de México—Limitarse no es algo que vaya con Fey, quien nunca se ha dejado imponer los gustos de otros porque sigue su propio manual de comportamiento que la guía en su proceso de renovación.Las etiquetas y frenos que otros quisieran dictarle no le interesan al momento de crear y componer música, pero tampoco en su modo de actuar, dos cosas que están siempre en transformación para la cantante de 23 años de trayectoria."Nunca me he guiado por lo que se dice ni por lo que se supone que hay que hacer, nunca he tenido el manual de lo que sí y lo que no, ese me lo voy inventando yo en la vida. De eso se trata la libertad, de no tener una edad, un género, ser libre y expresarte."El manual de Fey dice que siempre que no te sientas cómoda con algo abortes la misión y vuelvas a tu esencia para guiarte y así tus acciones tengan sentido", expresó Fey en entrevista.De cara a su primera presentación en solitario en la Arena Ciudad de México, el 26 de octubre, la intérprete cree estar viviendo un cambio significativo, que quiere acompañar con un show que muestre su crecimiento.Al siempre defender su libertad, la cantante se encuentra en el mejor momento, pues tiene la oportunidad de jugar con muchos ritmos musicales sin limitarse a uno, por lo que sus canciones llevan una propuesta diversa."Hoy en día hay un movimiento muy fuerte latino en el mundo, se está explorando mucho los sonidos urbanos y cosas de raíces muy latinas, al mismo tiempo se está fusionando con ritmos electrónicos. Tenemos licencia para hacer lo que queramos", expresó.