Ciudad de México—Con superhéroes representando a casi todas las minorías, era sólo cuestión de tiempo para que apareciera una justiciera que ondeara con orgullo la bandera de la comunidad LGBTTT.Se trata de Kate Kane, mejor conocida como Batwoman, quien será la primera heroína lesbiana al frente de un show de televisión.El canal CW eligió como protagonista a Ruby Rose, pero el anuncio generó tal polémica en las redes sociales, que la actriz australiana acabó por cerrar su cuenta de Twitter.“¿A quién se le ocurrió eso de que: ‘Ruby no es lesbiana y por eso no puede ser Batwoman’? Es la cosa más graciosa y ridícula que he escuchado en mi vida. ¡Me declaré (gay) a los 12 años!“Los últimos cinco años he tenido que lidiar con que digan: ‘Ella es demasiado gay’, ¿cómo es que ahora cambian de opinión? Me gustaría que mejor todos nos apoyáramos”, escribió antes de eliminar su cuenta.La primera aparición de Batwoman ocurrirá en diciembre, en un episodio crossover de los shows de DC Comics de la cadena CW, como ‘Arrow’, ‘The Flash’ y ‘Supergirl’.Posteriormente, el personaje cocreado por Geoff Johns y Grant Morrison, y que en la época moderna de los cómics también es lesbiana, tendrá su propia serie live-action para 2019.Y si eres de los que aún duda que Ruby es la indicada para dar vida a la justiciera gótica, aquí te presentamos su impresionante currículum.Rose es hija de una madre soltera, con quien viajó por varios países antes de afincarse en Melbourne.Asistió a la University High School and Footscray City College, en Australia.Su primer acercamiento con el modelaje fue a los 16 años, en el concurso de talentos ‘Girlfriend’.En 2007 debutó en televisión como la nueva VJ de MTV Australia, trabajo que tuvo hasta 2011.Consiguió su primer contrato de modelaje en 2010, con la marca australiana Milk and Honey. Para ellos diseñó una línea de jeans deslavados, chamarras de cuero y blusas estampadas.Ha aparecido en revistas como Vogue, Marie Claire, Cosmopolitan y Maxim, entre otras.Actualmente es el rostro de Maybelline New York en su natal Australia. Anteriormente protagonizó campañas para Nike y Swarovski.Su incursión en la actuación llegó en 2011, como la protagonista del videoclip ‘Boys Like You’, del grupo 360, y un pequeña participación en la serie de misterio ‘Mr & Mrs Murder’.