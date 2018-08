Canciones sin fecha de caducidad

Ciudad De México—Con 25 años de carrera, a Molotov le sigue entusiasmando la idea de que su música llegue a nuevas generaciones. Tito Fuentes, Micky Huidobro, Paco Ayala y Randy Ebright apuestan a que sus canciones lleguen a personas de todas las edades sin importar sus gustos musicales.En entrevista, Paco Ayala, bajista del grupo, afirma que tanto a él como a sus compañeros les asombra ver en sus conciertos a niños y gente más jóvenes que ellos, y cómo es que canciones como ‘Voto Latino’, ‘Cerdo’ o ‘Gimme the Power’ han incluso roto la barrera del tiempo y se han vuelto a colocar en el gusto de los jóvenes.“Por un lado es la sorpresa de ver que el fan ahora va al concierto con el hijo o con el sobrino. Esas nuevas generaciones de repente descubren a Molotov, con temas como ‘Gimme the Power’, que los escuchan y piensan que son canciones que no tiene mucho que se hicieron y no tienen idea de que ya llevan un par de décadas en el ámbito rocanrolero del país”, expresa.Ayala dice que muy probablemente lo sientan así porque desafortunadamente muchas cosas que cantaban hace más de dos décadas no han cambiado.“Es interesante ver cómo esa gente de alguna forma se da cuenta de la actualidad y empieza a reflexionar que, efectivamente, cuando estábamos nosotros de su edad o mucho más morros, pues la problemática y queja social era la misma, la situación en el país es muy parecida, no hemos avanzado ni siquiera para atrás, estamos estancados en una situación complicada, sin embargo, a nosotros nos da vitalidad, vigencia con ese público nuevo y, de alguna forma, nos mantiene haciendo ruido dentro de las nuevas generaciones”.Esa visión fue la misma que los llevó a hacer su Unplugged MTV, el cual estrenará hoy en el canal de paga y con el que, espera, tanto los fans de antaño como los que se han ido sumando lo disfruten tanto como ellos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.