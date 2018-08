Celia Lora es la imagen de un sitio web para adultos

Ciudad de México– “Me recomendó mi patrón Alfredo Sevilla con la gente de HotGo, al principio no me hice ideas y cuando lo vi como un hecho me emocioné, fue un viernes, el lunes me estaban hablando, y el martes ya me habían mandado contrato. Estoy muy emocionada”, contó en entrevista.Tras haber posado para la revista "Playboy", de lo que Celia Lora asegura estar muy orgullosa, ahora incursiona en los videos, los cuales están disponibles en la nueva plataforma de entretenimiento para adultos, HotGo, de donde es la imagen y llegará a 29 países.Aclaró que en los videos estará ella sola frente a la cámara, es decir, no aparecerá nadie a su lado en los diferentes escenarios, y al final quedará desnuda; aunque confesó que aún no ha visto el resultado final del material que grabó hace un par de meses.Adelantó que son alrededor de 15 videos de distintas duraciones, los cuales están disponibles a partir de este 22 de agosto, por lo pronto, tendrá dos semanas de promoción en México y en noviembre hará lo mismo en Colombia y Argentina.“Yo soy mujer y de mi cuerpo, y no de ‘a ver qué opinan’, porque hay mucha gente que no lo ve así, cuando todavía vivía el patrón (Hugh) Hefner, lo cuestionaban mucho acerca de que la revista explotaba a las mujeres, cuando al contrario, celebraba a la mujer”, describió.La hija del cantante Alex Lora espera que la plataforma sea bien recibida y le abra puertas, ya que siempre se mantiene muy positiva y considera que de todo se aprende y sale algo.“Mis papás ya están resignados, al final a mi papá le gustó la idea, pero deja que le diga que son 29 países porque no le había dicho, están contentos, ellos me apoyan en lo que sea, aunque también les dije ya que lo había hecho”, bromeó.Celia Lora dijo que a veces es muy feminista, sobre todo cuando está con sus amigas, las cuida mucho y actúa como si fuera la hermana mayor; y dijo no entender la actitud de los hombres que les faltan al respeto a las mujeres cuando todos tienen mamá.“Me molesta mucho, no nada más conmigo sino con todo el mundo, el acoso y que no existe el respeto a una mujer, no va a cambiar nunca, y menos con los teléfonos y el Instagram”, relató.También se describió como independiente y contó que no le gusta que la quieran ligar comprándole cosas, porque incluso confesó que le han mandado fotos de dinero, lo que consideró muy patético y le ofende, porque no es prostituta.Destacó que lo que más le gusta es viajar, ya que son experiencias en las cuales aprende mucho y puede ver cosas que no se ven en los libros, por lo que ahorita solo regresó a México para la promoción y saludar a sus papás.“Me aburro mucho con una rutina, me gusta viajar sola, te conoces mucho a ti, haces todo lo que quieres, yo hago mis planes y soy feliz. Me gusta mucho el silencio y la libertad”, platicó.Entre las cosas que ha descubierto en sus viajes narró que hace tiempo creyó que estaba enamorada pero no era feliz, y al final supo que son dos cosas diferentes; aunque también indicó que en otros países ven a los mexicanos como ignorantes, cuando es lo contrario.Recientemente, acudió a Chernóbil, en Ucrania y a Transilvania, en Rumania, país donde dijo, no saben lo que es un taco, ni todos hablan inglés, e incluso en Ucrania nadie lo habla, por lo que opinó que es como si vivieran en otro mundo.“Yo a donde voy nada más confirmo que no hay lugar como aquí, no es broma, mi lugar favorito en el mundo es Tulum, Cancún y Riviera Maya, no hay nada como ese lugar, desde la comida, hasta la gente, ya quisieran todos tenerlo”, señaló Celia Lora.Sobre sus próximos proyectos, Celia refirió que le gustaría participar en la citada revista en Colombia y Argentina, así como en Perú, aunque aún no existe en ese país; además, retomará conversaciones con gente en España y Portugal, las cuales pausó debido a la plataforma.““Me gustaría seguir en esto porque me gusta mucho, no sé cómo explicarlo, pero me siento muy cómoda, nunca se me ha hecho difícil, es muy normal para mí, a mí me gusta”, reconoció.Por último, descartó que haya tenido que hacer cosas extremas para dedicarse a esto, pues disfruta de todo y come bastante bien, aunque confesó que sí engorda y que incluso es la más gorda de su casa, ya que sus papás, están muy flacos.