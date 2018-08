Toparse con tendencias impuestas por famosos en redes sociales es más común de lo que se cree, ya sea por su forma de vestir, de arreglarse el cabello o por las publicaciones, fotografías y videos que comparten, las celebridades son figuras dignas de imitar para algunos usuarios de Internet.Y en algunos casos, sea intencional o no, los artistas han logrado hacer que sus admiradores vayan más allá de duplicar atuendos y copiar poses, pues han impulsado la creación de los populares ‘Challenges’, que en español significa retos.Vivo ejemplo de ello son el ‘Thalía Challenge’ y el ‘Paulina de la Mora Challenge’, inspirados en las mexicanas Thalía y Cecilia Suárez, la primera de ellas cantante y la segunda, actriz de cine y televisión.Tales desafíos consisten en subir videos a redes sociales imitando a las intérpretes por dos razones: un saludo y un personaje con una peculiar forma de hablar.El ‘Thalía Challenge’ nació por una historia de Instagram que compartió la también compositora, actriz, empresaria y modelo de 46 años en su cuenta, donde luce un jumpsuit de flecos color rosa, una banda en la cabeza de la misma tonalidad y el cabello suelto.En el material la cantante dice: “¿Están ahí mis vidas?, ¿están ahí?, ¿me oyen?, ¿me escuchan?, ¿me sienten?”, y recita algunas de las preguntas cantando, así como también agradece a sus fanáticos a través de unos pequeños pasos de baile.Este video causó tanta gracia entre sus más de 10 millones de seguidores en Instagram que comenzaron a imitarla también en Twitter y Facebook, haciendo videos que se han hecho virales, tal como los del ‘Paulina de la Mora Challenge’.Dicho reto, contrario al de Thalía, no surgió por alguna acción de la actriz de 46 años, sino por la euforia que provocó el personaje que interpreta en la serie ‘La Casa de las Flores’ de Netflix, Paulina de la Mora.Debido a que la intérprete le dio un toque único a Paulina hablando lento y sílaba por sílaba, los seguidores de la serie comenzaron a grabarse hablando igual que el personaje, logrando crear un reto que esta arrasando en México.“Ya los vi ha-cien-do sus chis-to-sa-das en el Cha-llenge ese que no sé a quién se le o-cu-rrió, pe-ro bue-no, mien-tras us-te-des se la pa-sen bien”, dice la actriz en un vídeo que se compartió a través de la cuenta oficial de la serie.Otros de los retos que también han llenado de videos las plataformas digitales son el ‘Kiki Challenge’, el ‘Chona Challenge’ y el ‘Dele Alli Challenge’.El primero surgió cuando el comediante estadounidense Shiggy hizo un baile de la canción ‘In my feelings’ de Drake, el cual gustó tanto entre sus seguidores que comenzaron a grabar videos del baile al lado de un vehículo en movimiento, y en carretera.De este desafío se derivó el ‘Chona Challenge’ en México, que es prácticamente la misma acción pero con la canción ‘La Chona’ de Los Tucanes de Tijuana de fondo.En tanto, el ‘Dele Alli Challenge’ nació por la celebración que hizo el profesional del balompié Dele Alli, quien marcó un gol en la primera jornada de la Premier League contra el Newcastle y lo festejó con un gesto extraño y algo difícil de lograr.Fue entonces que cientos de personas popularizaron el reto al imitar al jugador inglés del Tottenham en videos e imágenes.Y no sólo son usuarios de las redes los que han hecho los retos, famosos como Will Smith, Noah Schnapp, Bobby Brown, Ciara, Neymar y hasta Thalía, se han sumado a los ‘Challenges’.Recientemente Netflix le prohibió a Cecilia Suárez imitar la voz de Paulina de la Mora a menos de que realice una segunda temporada, por cuestiones de derechos de autor.Suárez aclaró en entrevista radiofónica en el espacio de Javier Poza, en Radio Fórmula, que: “No es que lo prohíban, pero Netflix tiene sus estrategias muy claras”.Thalía ChallengePara completar el reto los usuarios de Internet tienen que grabarse imitando una de las historias que subió a Instagram y que se hizo viral por su atuendo, su canto y sus pasos de baile.Paulina de la Mora ChallengeEl desafío consiste en grabar un video y publicarlo en redes sociales bajo el hashtag ‘#PauladelaMoraChallenge’. Quien participe en el reto deberá hablar lentamente y sílaba por sílaba, para imitar la forma de hablar de Paulina de la Mora, el personaje que interpreta Cecilia Suárez en la serie ‘La Casa de las Flores’, de Netflix.

