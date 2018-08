En Juárez, leyenda del cine

Una entrañable remembranza de lo que fue la Época de Oro del cine mexicano es la que ha realizado el Cinito Cine de Investigación junto al actor Jaime Jiménez Ponce en el marco de su primer aniversario.Con una programación de cuatro películas en las que participó el director, productor, actor y escritor de cine desde 1948 y hasta 2010, es que el espacio del Centro Cultural Paso del Norte le ha dado pie a funciones más que especiales.En las proyecciones del pasado martes y miércoles: ‘Nosotros los Pobres’ y ‘Río Escondido’, Jiménez Pons ha compartido las experiencias que vivió durante el rodaje de los filmes en compañía del Director del Festival Internacional de Cine de León (FICL), Cesáreo Rangel.“Para mi fue un shock volver a ver mis películas porque me acordé de mil cosas que sucedieron. Fue verdaderamente impresionante acordarme de detalles, pero miles de detalles”, platica Jaime a El Diario de Juárez.“En ese entonces el cine era nuevo para mi, yo era como una esponja que absorbía todo tipo de manifestaciones artísticas, de amistades, de la parte técnica, todo estaba entrando a mi ser de una manera fantástica y me siento muy feliz y muy emocionado por estar participando en este ciclo”.Lleno de alegría y emoción es que Jiménez Pons comparte estas palabras, ya que cuando trabajó en ‘Nosotros los pobres’ él tenía tan sólo 11 años y ya se encontraba trabajando con Pedro Infante, Evita Muñoz, Blanca Estela Pavón y Carmen Montejo.“Esta fue una película de añoranza absoluta porque hace 71 años que la hice. Cuando vi la película yo no me podía aguantar la emoción; lloré en la película y terminé pidiendo una disculpa porque no me sentía entero para arrancar la conversación, entonces hubo una pausa y me repuse para salir a conversar con el público”, dice.Y su reacción no fue para menos. pues Jaime cuenta que tuvo una buena relación con Pedro Infante, quien siempre lo molestaba a manera de broma en las filmaciones y en la vida real; que aprendió mucho de Evita Muñoz ‘Chachita’, quien para él fue una compañera maravillosa y tenía un talento increíble; y que el director Ismael Rodríguez era “simpatiquísimo, un personaje sensacional”.“Todos ellos fueron amigos entrañables y me apapacharon mucho, fueron amigos y maestros”, recuerda.A menos de cuatro meses de celebrar 75 años de trayectoria artística, el actor de 81 años, junto a su compañero de trabajo y amigo, Cesáreo, agrega que los espacios como el Cinito son fundamentales para el desarrollo del cine nacional y que es grato saber que los filmes mexicanos se proyectan cada vez más en distintas ciudades.“Me dicen que es el Cinito, porque esta chiquito ahorita, pero yo quiero verlo cuando sea cine y después ‘Cinote’”, comenta entre risas, mientras que Rangel añade: “Tenemos que crear públicos para el cine mexicano. Tenemos que trabajar en su promoción, en recordar la historia de la Época de Oro del cine mexicano y en seguir trabajando en los festivales con proyectos de cine nacional, apoyando el talento, tanto actores como directores”.Cinito Cine InvestigaciónCentro Cultural de las FronterasA partir de hoy y hasta el viernes 24 de agosto7:00 p.m.Entrada libre‘La Ciudad de los Niños’ de Gilberto Martínez Solares (1957)Hoy, jueves 23 de agosto‘Cartas a Elena’ de Barajas Llorent (2010)Viernes 24 de agostoActor, productor, escritor y director de cineTiene 81 añosNació un 6 de enero de 1937 en la Ciudad de MéxicoActúo en películas como: ‘Santo vs. Las Lobas’ (1976), ‘Maclovia’ (1948), ‘El Papelerito’ (1951), ‘Ustedes los Ricos’ (1948), ‘Lola Casanova’ (1949) y ‘Dos Tipos de Cuidado’ (1953)Trabajó junto a María Félix, Pedro Armendáriz, Pedro Infante, Evita Muñoz, Meche Barba, Isabela Corona, Sara García, Domingo Soler, Jorge Negrete, Carmelita González, El Santo y Rodolfo de Anda