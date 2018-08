Lista la fiesta

Chihuahua— La programación de la décima cuarta edición del Festival Internacional Chihuahua (FICH) ‘Reflejos del Mundo’ se anunció ayer en Casa Chihuahua; el cúmulo de presentaciones que conforman la fiesta cultural más grande del estado tendrá en Ciudad Juárez como sus figuras principales a Ximena Sarinana, Carmelo Torres, Aleks Syntek (por confirmar) y al espectáculo William Close and The Earth Harp Collective.Los eventos mencionados se catalogan como masivos y se llevarán a cabo en la explanada del Centro Cultural Paso del Norte (CCPN).La inauguración del festival contará con la educada voz de Eugenia León, quien se presentará el 21 de septiembre en la concha acústica de las Barrancas del Cobre.A partir de esa fecha y hasta el 12 de octubre, los conciertos, espectáculos de teatro y danza, los de carácter infantil y las caravanas culturales se realizarán en gran parte de los municipios de la entidad, como parte de un festival que reúne expresiones artísticas de México, Austria, Estados Unidos, Colombia, Costa de Marfil y España.Además de los cuatro eventos masivos que se desarrollarán en Ciudad Juárez, habrá presentaciones en recintos teatrales, entre ellos la danza de la compañía Opus Ballet con el show ‘Códices’, el proyecto ‘Last Man Standing’, el ensamble de cuerdas Alma, la ópera ‘Apoidea’ y ‘Callas in concert’, un espectáculo que logra colocar una vez más sobre el escenario a la soprano María Callas a través de un holograma.El sello fronterizoComo es común en cada edición del FICH, el talento de artistas fronterizos está presente en la programación.El Ballet de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Orquesta Esperanza Azteca se unen para recrear la historia de Carmen, la apasionada gitana de la ópera de Bizet que ha inspirado infinidad de versiones.La obra ganadora de la Muestra Estatal de Teatro 2018 ‘El caimán y los sapos’, así como el proyecto interdisciplinario ‘Play Sinfónico’ también integran la representación fronteriza.Para los chiquitinesEspectáculos pensados para los más pequeños del hogar llegarán al festival por medio de variadas propuestas.El arranque de estos shows será por parte del festivo ritual colectivo ‘Las bestias danzan’, programado para el 28 de septiembre.‘Apoidea, breve ópera hexagonal’ se presentará el 4 de octubre en el Teatro Experimental Octavio Trías.MASIVOSWilliam Close & Earth Harp Collective6 de octubre a las 8:00 p.m.Ximena Sariñana7 de octubre a las 8:00 p.m.Carmelo Torres9 de octubre a las 8:00 p.m.TEATROSOpus Ballet23 de septiembre a las 7:00 p.m.Teatro Víctor Hugo Rascón BandaLast Man Standing25 de septiembre a las 7:00 p.m.Teatro Octavio TríasALMA26 de septiembre a las 7:00 p.m.Teatro Víctor Hugo Rascón BandaCallas In Concert30 de septiembre a las 7:00 p.m.Teatro Víctor Hugo Rascón Banda

