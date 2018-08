Es el mejor pagado

Los Angeles— El actor George Clooney es hoy el actor mejor pagado del año según la revista financiera Forbes. La venta de Casamigos a la licorera Diageo le reportó al actor estadounidense un total de 233 millones de dólares que, sumados a las ganancias procedentes de sus recientes películas y a otros negocios, lo catapultaron al número uno de la lista de los actores con más ingresos.Con 124 millones, Dwayne Johnson, conocido como ‘The Rock’, repitió en el segundo lugar gracias a taquillazos como Jumanji: Welcome to the Jungle’ y a su influencia en las redes sociales, que le permite negociar cuantiosos contratos promocionales.En el tercer y cuarto lugar se sitúan dos superhéroes de ‘Vengadores’ que han participado en recientes entregas de Marvel: Robert Downey Jr. (Iron Man) logró 81 millones, mientras que Chris Hemsworth (Thor) se hizo con 64.5 millones.El quinto integrante de la lista es Jackie Chan, la mayor estrella china, que ganó 45.5 millones por su trabajo como actor en seis estrenos de 2017 (‘Bleeding Steel’ y ‘The Foreigner”, entre otros), pero también como productor y empresario de cines.En los siguientes cinco puestos figuran dos actores que han aprovechado el tirón de Netflix, Will Smith (42 millones, sexto) y Adam Sandler (39.5 millones, octavo); dos de Bollywood, Akshay Kumar (40.5 millones, séptimo) y Salman Khan (38.5 millones, noveno); y por último el Capitán América, Chris Evans (34 millones).Forbes llamó la atención sobre la diferencia salarial entre los actores y las actrices mejor pagados del mundo: si bien esos diez hombres acumularon 748.5 millones, las diez mujeres más exitosas del sector sumaron sólo un cuarto, 186 millones.“Parte de la discrepancia se debe a la falta de oportunidades en franquicias de larga duración o películas de acción que generan grandes sumas a priori y a posteriori”, señala la revista, que señala cómo la brecha salarial de género se produce hasta entre millonarios.CaballerosmillonariosGeorge Clooney 233Dwayne Johnson 124Robert Downey Jr. 81Chris Hemsworth 64.5Jackie Chan 45.5Will Smith 42Adam Sandler 39.5Akshay Kumar 40.5Salman Khan 38.5Chris Evans 34Cifras en millones de dólares

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.